Овощи вскипят, цветы сварятся: когда точно нельзя брать в руки лейку

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весь сезон садоводы заботятся о своих клумбах и грядках: удобряют, борются с вредителями, пропалывают. Но в жару особенно важно не испортить всё… поливом. Да, именно неправильный полив может обернуться катастрофой: от ожогов до гибели растений.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив

Солнце не щадит: как жара меняет правила игры

Когда воздух прогревается выше 26 градусов, начинается настоящая проверка на прочность. Многие саженцы чувствительны к резким температурным скачкам, и обильный полив под солнцем только усугубит стресс.

"Растения нужно защищать от прямых лучей и пересмотра режима полива", — предупреждают специалисты.

Особенно это касается первой волны жары — именно она наносит самый коварный удар.

Когда поливать, чтобы не навредить

Главная ошибка садоводов — поливать в жару не в то время. Днём вода почти мгновенно испаряется, а вечером может привести к грибковым инфекциям. Лучшее время — раннее утро, с 5 до 9 часов. За это время влага успевает впитаться, а корни — "попить" до наступления жары.

Ночной полив тоже под запретом: избыток влаги и прохлада ночью создают идеальные условия для гнили и вредителей.

Дополнительные советы: меньше пластика, выше трава

Если вы используете горшки, особенно на балконе, избегайте пластика — он перегревается. Глиняные и керамические материалы сохраняют прохладу дольше.

Садовый газон тоже страдает от жары. Не стригите его слишком коротко — трава станет естественной защитой почвы от пересыхания. Поливайте раз в неделю, но обильно, и только утром.

Уточнения

Ле́йка — сосуд для поливки растений.

