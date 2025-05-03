Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жара, солнце в зените, а вы на коленях в пыли выдёргиваете очередной осот. Знакомо? Прополка — одно из самых утомительных и нелюбимых занятий дачника. Но есть хитрый способ, который избавит от ежедневных битв с сорняками. Всё, что нужно — не дать им появиться.

Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Как не дать сорнякам шансов

1. Мульча — ваш лучший друг

После посадки сразу укройте грядки толстым (5-7 см) слоем соломы, опилок или травы. Такая "шуба" не пропускает свет к сорнякам и удерживает влагу. А позже превращается в удобрение — двойная польза.

2. Теплолюбивые культуры — под спанбонд

Кабачки, тыквы и другие теплолюбивые обожают черный спанбонд. Он греет почву и не даёт прорасти сорнякам — света-то нет.

3. Посадки без пустот

Смешивайте культуры. Посейте, к примеру, морковь с редисом: редис взойдёт и освободит место, а корни рыхлят почву.

Картошку чередуйте с бобами — меньше колорадских жуков и меньше сорняков.

4. Пустая грядка — плохая грядка

После уборки урожая не оставляйте почву голой. Засейте сидератами (горчица, фацелия) или просто накройте картоном.

Что делать с "вечными" сорняками

Пырей, осот и прочие выживают даже в аду. Уловка простая:

Срежьте стебель,

Залейте внутрь уксус 9% или кипяток,

Через 3-4 дня корень сдохнет, и без лопаты!

Маленький трюк для дорожек

Между плитками пробивается трава? Просто посыпьте щели обычной солью. Растения не выдержат — и сезон у вас без зелёных пробоин.

Никаких изнурительных прополок по часу в день. С этими приёмами уход за огородом займёт меньше времени, а пользы даст куда больше. Лето — чтобы отдыхать, а не бороться с ботвой!

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

