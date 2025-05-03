Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето

Жара, солнце в зените, а вы на коленях в пыли выдёргиваете очередной осот. Знакомо? Прополка — одно из самых утомительных и нелюбимых занятий дачника. Но есть хитрый способ, который избавит от ежедневных битв с сорняками. Всё, что нужно — не дать им появиться.
1. Мульча — ваш лучший друг
После посадки сразу укройте грядки толстым (5-7 см) слоем соломы, опилок или травы. Такая "шуба" не пропускает свет к сорнякам и удерживает влагу. А позже превращается в удобрение — двойная польза.
2. Теплолюбивые культуры — под спанбонд
Кабачки, тыквы и другие теплолюбивые обожают черный спанбонд. Он греет почву и не даёт прорасти сорнякам — света-то нет.
3. Посадки без пустот
Смешивайте культуры. Посейте, к примеру, морковь с редисом: редис взойдёт и освободит место, а корни рыхлят почву.
Картошку чередуйте с бобами — меньше колорадских жуков и меньше сорняков.
4. Пустая грядка — плохая грядка
После уборки урожая не оставляйте почву голой. Засейте сидератами (горчица, фацелия) или просто накройте картоном.
Пырей, осот и прочие выживают даже в аду. Уловка простая:
Срежьте стебель,
Залейте внутрь уксус 9% или кипяток,
Через 3-4 дня корень сдохнет, и без лопаты!
Между плитками пробивается трава? Просто посыпьте щели обычной солью. Растения не выдержат — и сезон у вас без зелёных пробоин.
Никаких изнурительных прополок по часу в день. С этими приёмами уход за огородом займёт меньше времени, а пользы даст куда больше. Лето — чтобы отдыхать, а не бороться с ботвой!
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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