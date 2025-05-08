Пышный, но горький: эта ошибка превращает салат в бесполезный сорняк

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Салат часто первым появляется на грядках, радуя быстрым ростом и зеленью. Но именно с ним у садоводов часто случается разочарование — горькие листья. Почему так происходит и что с этим делать?

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный салат

Причины горечи и как её избежать

Горечь появляется из-за жары, пересыхания почвы и несвоевременного сбора урожая. Чтобы этого не произошло:

Сейте вовремя. Весна и осень — лучшие сезоны, когда температура держится в пределах +15…+20 °C.

Не сажайте на солнцепёке. В жаркие месяцы салат лучше прятать в полутень.

Поливайте регулярно. Но не заливайте: застой влаги приведёт к гниению корней и ухудшению вкуса.

Собирайте вовремя. Не дайте листьям перерасти — именно молодая зелень самая сочная и нежная.

Удобрение и мульча

Салату нужен сбалансированный состав питательных веществ. При нехватке азота листья будут мелкими и жёсткими, а избыток фосфора или калия тоже скажется на вкусе. Лучше всего использовать комплексные удобрения с умеренным содержанием всех элементов.

Мульча — ещё один важный элемент ухода. Слой соломы или скошенной травы сохраняет влагу и защищает корни от жары. Это особенно важно летом.

Лучшие сорта и соседи

Если не хочется рисковать, стоит выбирать устойчивые к горечи сорта: «Лоло Роса», «Батавия» и «Айсберг». Но и при их выращивании важно соблюдать режим полива и температуру.

Салат лучше всего растёт рядом с чесноком, луком и бархатцами. Они не только отпугивают вредителей, но и создают более благоприятную среду для роста.

Уточнения

Лату́к (лат. Lactūca; также Сала́т, или устар. «Молокан») — род цветковых растений семейства Астровые (Asteraceae).

