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Свежий зелёный лук за 14 дней — вот какой сорт даст результат быстрее всех

Садоводство

Хрустящий, ароматный и по-настоящему весенний — зелёный лук способен оживить любое блюдо. А главное — вырастить его на перо можно всего за 14-16 дней, даже на подоконнике. Нужно лишь выбрать правильный сорт и соблюсти несколько простых условий.

Зеленый лук
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Зеленый лук

Какой лук даст зелень быстрее

Чтобы зелень появилась быстро и была вкусной, используйте мелкий севок. Крупные луковицы дают стрелки и портят урожай. Посадите их плотно, неглубоко, в рыхлую почву — и экономите место, и ускорите рост.

Лучшие сорта для зелени:

  • Апрельский — ранний, с мягкими перьями

  • Арзамасский — не боится похолоданий

  • Бамбергер — нежный вкус, густая зелень

  • Бессоновский — хорош даже в прохладе

  • Ростовский — для короткого лета

  • Союз и Спасский — быстро растут

  • Стригуновский — не капризничает к почве

  • Штутгартер Ризен — даёт крупные перья

  • Черниговский 4 — с ярким ароматом

Условия выращивания: ничего сложного

  • Температура: +18-22°C, в грунт — при +5°C

  • Освещение: как можно больше света

  • Полив: умеренный, чтобы не загнивали корни

  • Место: грядка, контейнер, балкон или подоконник

  • Удобрения: только при видимом дефиците, и то — по минимуму

Совет: срезайте зелень регулярно — это стимулирует рост новых перьев и не даёт растению уйти в стрелку.

Как сохранить свежесть

Срезанную зелень оберните во влажную ткань и уберите в холодильник. В таком виде она сохранит вкус и сочность до 10 дней.

Зелёный лук — один из самых простых способов получать свежую зелень без лишних хлопот. Выберите сорт под ваш климат, посадите в подходящем месте — и вкусная витаминная добавка всегда будет под рукой.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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