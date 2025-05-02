Свежий зелёный лук за 14 дней — вот какой сорт даст результат быстрее всех

Хрустящий, ароматный и по-настоящему весенний — зелёный лук способен оживить любое блюдо. А главное — вырастить его на перо можно всего за 14-16 дней, даже на подоконнике. Нужно лишь выбрать правильный сорт и соблюсти несколько простых условий.
Чтобы зелень появилась быстро и была вкусной, используйте мелкий севок. Крупные луковицы дают стрелки и портят урожай. Посадите их плотно, неглубоко, в рыхлую почву — и экономите место, и ускорите рост.
Лучшие сорта для зелени:
Апрельский — ранний, с мягкими перьями
Арзамасский — не боится похолоданий
Бамбергер — нежный вкус, густая зелень
Бессоновский — хорош даже в прохладе
Ростовский — для короткого лета
Союз и Спасский — быстро растут
Стригуновский — не капризничает к почве
Штутгартер Ризен — даёт крупные перья
Черниговский 4 — с ярким ароматом
Температура: +18-22°C, в грунт — при +5°C
Освещение: как можно больше света
Полив: умеренный, чтобы не загнивали корни
Место: грядка, контейнер, балкон или подоконник
Удобрения: только при видимом дефиците, и то — по минимуму
Совет: срезайте зелень регулярно — это стимулирует рост новых перьев и не даёт растению уйти в стрелку.
Срезанную зелень оберните во влажную ткань и уберите в холодильник. В таком виде она сохранит вкус и сочность до 10 дней.
Зелёный лук — один из самых простых способов получать свежую зелень без лишних хлопот. Выберите сорт под ваш климат, посадите в подходящем месте — и вкусная витаминная добавка всегда будет под рукой.
Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.