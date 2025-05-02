Свежий зелёный лук за 14 дней — вот какой сорт даст результат быстрее всех

Хрустящий, ароматный и по-настоящему весенний — зелёный лук способен оживить любое блюдо. А главное — вырастить его на перо можно всего за 14-16 дней, даже на подоконнике. Нужно лишь выбрать правильный сорт и соблюсти несколько простых условий.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Зеленый лук

Какой лук даст зелень быстрее

Чтобы зелень появилась быстро и была вкусной, используйте мелкий севок. Крупные луковицы дают стрелки и портят урожай. Посадите их плотно, неглубоко, в рыхлую почву — и экономите место, и ускорите рост.

Лучшие сорта для зелени:

Апрельский — ранний, с мягкими перьями

Арзамасский — не боится похолоданий

Бамбергер — нежный вкус, густая зелень

Бессоновский — хорош даже в прохладе

Ростовский — для короткого лета

Союз и Спасский — быстро растут

Стригуновский — не капризничает к почве

Штутгартер Ризен — даёт крупные перья

Черниговский 4 — с ярким ароматом

Условия выращивания: ничего сложного

Температура : +18-22°C, в грунт — при +5°C

Освещение : как можно больше света

Полив : умеренный, чтобы не загнивали корни

Место : грядка, контейнер, балкон или подоконник

Удобрения: только при видимом дефиците, и то — по минимуму

Совет: срезайте зелень регулярно — это стимулирует рост новых перьев и не даёт растению уйти в стрелку.

Как сохранить свежесть

Срезанную зелень оберните во влажную ткань и уберите в холодильник. В таком виде она сохранит вкус и сочность до 10 дней.

Зелёный лук — один из самых простых способов получать свежую зелень без лишних хлопот. Выберите сорт под ваш климат, посадите в подходящем месте — и вкусная витаминная добавка всегда будет под рукой.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

