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Обычная трава, а делает чудеса: перец стал как с картинки: крупный, гладкий и мясистый

2:08
Садоводство

Чтобы перцы выросли крупными, сочными и не болели, важно не только правильно их посадить, но и вовремя подпитать. Причём речь не о дорогих минеральных смесях, а об обычной крапиве, которую часто вырывают и выбрасывают.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Настой крапивы: природный "ускоритель" для перца

Настой крапивы считается одним из лучших натуральных удобрений. Главное правило — не использовать переросшие растения с семенами. На 8 литров воды потребуется 1 кг свежей крапивы. Смесь нужно оставить на несколько дней для брожения. Потом концентрат разводят в пропорции 1:10 и поливают почву под кустами.

Это удобрение не только насыщает почву калием, кальцием, железом и другими микроэлементами, но и повышает иммунитет растений за счёт витамина K. Также оно защищает от вредителей и грибковых заболеваний.

Когда и как использовать настой

Корневую подкормку проводят раз в 3-7 дней, выбирая пасмурную погоду или время после дождя. На один куст достаточно 0,5-1 литра раствора. Для внекорневого опрыскивания настой разбавляют в два раза сильнее — 1:20 — и применяют не чаще раза в месяц.

Важно: в период активного роста настой крапивы стимулирует зелёную массу. Но когда начинается плодоношение, использовать его нужно реже — иначе куст пойдёт в рост, а не в урожай.

Альтернативные подкормки для перцев

Чтобы поддержать перцы, можно использовать и другие варианты:

  • Йодный раствор: 1-2 капли йода + 1 л воды. Добавление 100 мл сыворотки усиливает эффект.

  • Дрожжевая закваска: 3 л воды + 100 г дрожжей + 125 г сахара. Через пару дней брожения 20 мл раствора разводят в 1 л воды и поливают под корень.

Эти простые рецепты помогут укрепить растения, защитить от грибков и улучшить вкус плодов.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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