Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ
Трамп задумал переворот в Белом доме: имя нового игрока вас шокирует
Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде
Крах оппозиции в Германии: как власти ФРГ травят неугодную партию
Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов
Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно
Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции
Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год
Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше

Ивовая вода работает как магия — черенки укореняются легко и быстро

1:50
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная ива может превратиться в зелёную лабораторию? В её тонких побегах скрыт настоящий клад — вещество салицин, которое действует мягко, но эффективно, помогая растениям быстрее образовывать корни.

Ива
Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ива

Что даёт ива садоводу

Салицин в коре ивы стимулирует развитие корневой системы, не вмешиваясь в естественные процессы. Он действует мягче и безопаснее, чем покупные стимуляторы. Особенно полезна ивовая вода для черенков — декоративных, плодовых, капризных. После замачивания они реже болеют и легче переносят пересадку.

Как приготовить ивовую воду

  1. Нарежьте молодые ивовые ветки — только здоровые, без пятен и повреждений.

  2. Поместите их в чистую воду комнатной температуры.

  3. Через несколько дней на ветках появятся первые корешки. Самое время использовать раствор!

Черенки других растений держат в этой жидкости 5-10 дней — этого хватает, чтобы они пустили крепкие зачатки корней.

Важно: следите, чтобы раствор не мутнел. При необходимости доливайте свежую воду — и всё.

Преимущества метода

  • Безопасно — даже если переборщите, растения не пострадают.

  • Бесплатно — не нужно покупать химикаты, ива найдётся в каждом парке.

  • Эффективно — укоренение быстрее, черенки сильнее, приживаемость выше.

После замачивания в ивовом растворе черенки высаживают в рыхлый грунт. Они демонстрируют отличную устойчивость и быстрее трогаются в рост.

Прогуляйтесь до ближайшей ивы, нарежьте веточек и проверьте этот способ на практике. Вы удивитесь, как много даёт одно простое дерево.

Уточнения

И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов
Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно
Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции
Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год
Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше
Индия и Пакистан на грани войны: Евросоюз сделал неожиданное заявление
В самом центре инвестиций: кобальт, кофе и золото демонстрируют положительную динамику
Шик на автопилоте: как выглядеть соблазнительно, даже когда не стараешься
Рютте раскрыл план выживания НАТО: Европа дрогнет от суммы
Хочется сад как в журнале, а получается как у бабушки: 7 деталей, которые всё рушат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.