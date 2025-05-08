Пока соседи прыскают, вы просто сажаете: это ароматное растение прогонит всех вредителей

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной и летом в саду появляется не только первая зелень, но и тля, личинки, капустная моль и прочие незваные гости. Они размножаются с пугающей скоростью, поражая овощи и цветы. Но есть простое и при этом ароматное решение: лаванда.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

Лаванда — натуральный барьер от вредителей

Достаточно посадить узколистную лаванду между грядками, и ваш участок превратится в неприступную крепость. Её резкий, насыщенный аромат отпугивает не только тлю и клещей, но и комаров, а также капустную моль. Особенно эффективно лаванда работает рядом с капустой и бобовыми — отличное соседство и для растений, и для садовода.

Уход за лавандой — проще некуда

Растение неприхотливо. Главное — обеспечить сухую, хорошо дренированную почву и немного солнца. Поливать часто не нужно — одного раза в неделю вполне достаточно. Лаванда не любит переувлажнения, поэтому полив стоит направлять к корням, избегая попадания на листья.

Польза выходит за пределы грядки

Цветы лаванды можно использовать не только для защиты сада, но и на кухне. Они подойдут для украшения блюд, приготовления домашнего сиропа к кофе или лимонаду. А в сушёном виде — это натуральное снотворное: положите мешочек с лавандой рядом с кроватью, и сон станет крепче.

Как и где посадить

Лучше высадить лаванду по краям грядок или между рядами. Так она не будет мешать другим культурам, но продолжит выполнять защитную функцию. А заодно украсит участок — цветы этой культуры красивы и декоративны.

Уточнения

Вреди́тель — какое-либо животное, наносящее вред человеку или его хозяйству.

