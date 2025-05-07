Как сорняк, а требует уважения: кого нельзя селить рядом с укропом и почему он мстит за это

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Садоводство

Укроп любят за его свежий вкус, универсальность и пользу. Он придаёт пикантность блюдам, а грядке — приятный аромат. Но за простотой этой культуры скрываются важные нюансы, без которых урожай может разочаровать.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Где сажать укроп

Укроп обожает солнце. При недостатке света стебли вытягиваются, становятся слабыми, а аромат теряется. Идеальное место — открытая, солнечная грядка, где светит минимум 12 часов в день. В пасмурные дни может выручить досветка.

Почва и посев

Почва нужна рыхлая, плодородная, слабокислая или нейтральная. Глина — плохой вариант: она удерживает влагу и мешает воздуху поступать к корням. Перед посадкой землю нужно перекопать, добавить компост или перегной.
Семена сеют на глубину 1-2 см, между рядами оставляют 20-30 см. Повторять посев можно каждые 2-3 недели — и свежая зелень будет весь сезон.

Полив и температура

Поливают укроп умеренно: почва должна быть влажной, но не сырой. В жару — чаще, но аккуратно, чтобы не залить. Укроп всходит при +3 °C, а растёт лучше всего при +18-20 °C. Взрослые растения не боятся лёгких заморозков.

Подкормка — только по делу

Через 2-3 недели после всходов — первая подкормка, во время бутонизации — вторая. Подойдут минеральные комплексы или настой птичьего помёта. Слишком много удобрений — тоже ошибка, особенно азотных.

Вредители и соседи

Хорошие соседи: огурцы, капуста, морковь и свекла. Они поддерживают друг друга и отпугивают вредителей. А вот тмин и петрушка — плохая компания: могут переопылиться, и сортовой вкус исчезнет.
Укроп нередко атакует тля, паутинный клещ и морковная муха. Борьба — настои чеснока, луковой шелухи и биопрепараты. Заболевания — мучнистая роса и чёрная ножка. Поможет севооборот и правильный полив.

Уборка

Зелень срезают, когда стебли достигают 10-15 см. Хранить можно в холодильнике, сушить или замораживать — вкус и аромат сохраняются надолго.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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