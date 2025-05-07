Эти цветы лучше сеять в мае — летом весь сад будет как из каталога

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май в саду — как старт гонки на урожай: почва уже тёплая, влажность держится, и это идеальный момент для посадки. Сейчас можно смело сеять семена однолетников, двулетников и особенно — многолетников прямо в грунт. Или, если вы из тех, кто любит контроль и запас времени — заранее подготовить рассаду в помещении.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Почему стоит посадить многолетники в мае

Многие садоводы предпочитают покупать готовые многолетние саженцы, но посев семян в мае имеет свои преимущества: меньше затрат, больше сортов на выбор и возможность адаптации растений с самого начала. Главное — дождаться, пока пройдут заморозки, и почва стабильно прогреется.

Что посадить в первую очередь

Черноглазая Сьюзен (Rudbeckia)

Эти яркие солнечные цветы приживутся как с рассадой, так и при прямом посеве в землю. Главное — выбрать тёплое, хорошо освещённое место и обеспечить регулярный полив. Идеальная температура почвы — около 21°C.

Колумбиана (Аквилегия)

Легкие и ажурные, цветы водосбора добавляют саду романтики. Они привлекают колибри и пчёл, отлично чувствуют себя в полутени и цветут в течение всей весны. Лучше всего высевать на солнечных участках, чтобы продлить цветение.

Дельфиниум

Высокие и благородные растения, которые эффектно смотрятся в глубине цветников. Их можно сеять в мае, но первый цвет покажется только в следующем сезоне — такова плата за величие. Тем не менее, это стоит ожидания.

Люпины

Цветущие столбы ярких оттенков — люпины отлично развиваются при весенней посадке. Их можно высевать прямо в грунт, и, при удачном летнем сезоне, некоторые успеют зацвести уже в этом году.

Совет: чтобы добиться лучшего результата, следите за погодой и не торопитесь убирать укрывной материал, особенно если ночные заморозки ещё возможны.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

