Кажется, всё правильно — а урожая нет? Эти 5 ошибок портят даже идеальный сад

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — занятие увлекательное, но капризное: одна ошибка, и результат придётся ждать до следующего года. Ниже — пять промахов, которые совершают даже опытные.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

1. Теснота на грядках

Посадили растения почти в обнимку? Готовьтесь к проблемам.

По словам ландшафтного дизайнера Сары Бендрик, многие сажают кустарники слишком близко друг к другу или к дорожке — в итоге требуется постоянная обрезка. Растениям нужно пространство, и сажать их стоит, учитывая взрослый размер, указанный на этикетке. Рулетка в помощь.

2. Сад — как пестрое одеяло

Кажется, чем больше растений, тем лучше. Но изобилие видов превращает участок в хаос.

Бендрик советует выбрать 5-10 видов и повторять их по участку. Это создаст порядок, глубину и визуальное спокойствие. Больше — не значит лучше.

3. Быстрый рост — не всегда хорошо

Хочется тени и уюта как можно скорее — и вот в саду уже быстрорастущие деревья.

Но Бендрик предупреждает: они могут вырасти чересчур и потребовать постоянного контроля. Если не учесть, сколько места они займут, проблем не избежать.

4. Вода: мало — плохо, много — тоже

Недополив — стресс, перелив — гниль.

"Поливайте реже, но глубоко — это стимулирует рост корней", — советует Марвин Магусара.

И обязательно проверяйте влажность почвы, прежде чем хвататься за лейку.

5. Пестициды — враг в маске

Химия убивает не только вредителей, но и полезных насекомых, разрушает экосистему участка.

Лучше использовать органические средства, заселять участок "друзьями" — божьими коровками, насекомыми-хищниками — и сажать компаньонов, которые отпугивают вредителей.

Сад — не конструктор, а живая система. Стоит уделить внимание деталям — и он отблагодарит урожаем и красотой.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

