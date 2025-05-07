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Кажется, всё правильно — а урожая нет? Эти 5 ошибок портят даже идеальный сад

2:04
Садоводство

Садоводство — занятие увлекательное, но капризное: одна ошибка, и результат придётся ждать до следующего года. Ниже — пять промахов, которые совершают даже опытные.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

1. Теснота на грядках

Посадили растения почти в обнимку? Готовьтесь к проблемам.
По словам ландшафтного дизайнера Сары Бендрик, многие сажают кустарники слишком близко друг к другу или к дорожке — в итоге требуется постоянная обрезка. Растениям нужно пространство, и сажать их стоит, учитывая взрослый размер, указанный на этикетке. Рулетка в помощь.

2. Сад — как пестрое одеяло

Кажется, чем больше растений, тем лучше. Но изобилие видов превращает участок в хаос.
Бендрик советует выбрать 5-10 видов и повторять их по участку. Это создаст порядок, глубину и визуальное спокойствие. Больше — не значит лучше.

3. Быстрый рост — не всегда хорошо

Хочется тени и уюта как можно скорее — и вот в саду уже быстрорастущие деревья.
Но Бендрик предупреждает: они могут вырасти чересчур и потребовать постоянного контроля. Если не учесть, сколько места они займут, проблем не избежать.

4. Вода: мало — плохо, много — тоже

Недополив — стресс, перелив — гниль.

"Поливайте реже, но глубоко — это стимулирует рост корней", — советует Марвин Магусара.

И обязательно проверяйте влажность почвы, прежде чем хвататься за лейку.

5. Пестициды — враг в маске

Химия убивает не только вредителей, но и полезных насекомых, разрушает экосистему участка.
Лучше использовать органические средства, заселять участок "друзьями" — божьими коровками, насекомыми-хищниками — и сажать компаньонов, которые отпугивают вредителей.

Сад — не конструктор, а живая система. Стоит уделить внимание деталям — и он отблагодарит урожаем и красотой.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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