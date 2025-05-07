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Огурцы с опережением графика: хитрый способ собрать урожай на три недели раньше

1:53
Садоводство

Если посадить огурцы не в привычную грядку, а в… обычный мешок — урожай можно получить на 2-3 недели раньше. Этот метод подходит даже для неопытных садоводов, не требует теплицы и даёт плоды ничуть не хуже традиционного способа.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Почему мешки работают

Главный плюс — температура. Пока почва в теплице ещё холодная (всего +10 °C), воздух уже прогревается до +25 °C. Мешок, приподнятый над землёй, прогревается быстрее, создавая идеальные условия для роста теплолюбивых огурцов. Не нужно ждать, пока потеплеет — можно сажать раньше.

Как всё устроено

Вам понадобятся прочные мешки (подойдут и хозяйственные сумки), четыре деревянных колышка и немного свободного времени.
Что делать:

  1. У мешков срезают дно и ручки, формируя цилиндр.

  2. Колышки втыкают в землю, надевают на них мешок и засыпают дно крапивой или сорняками — они станут питанием.

  3. Засыпают подготовленную почву (лучше использовать старый хумус).

  4. Высаживают рассаду или семена огурцов.

"Можно даже накрыть каждое растение половинкой пластиковой бутылки — получится мини-теплица", — советуют опытные дачники.

Как ухаживать за огурцами в мешках

Принцип тот же: полив, удобрение, подвязка. Сначала поливают по кругу, потом под корень. Отлично подойдёт настой крапивы, хлебных корок или трав. Почву можно мульчировать сеном, но не давайте мульче касаться стеблей — иначе стебель может загнить.

Кстати, этот способ хорош и для теплиц, и для открытого грунта — мешки можно ставить прямо на землю или плитку. Главное — тепло и влага, и тогда ваши огурцы обгонят все соседские по срокам и вкусу.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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