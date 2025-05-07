Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей

Первые майские недели решают судьбу будущего клубничного урожая. В это время формируются завязи, и растения нуждаются в подпитке. Если подкормить вовремя и правильно, ягоды будут не просто красивыми — они будут сладкими, крупными и ароматными.
Первая подкормка клубники проводится при температуре от +8 до +10 °C. В этот момент кусты уже пробуждаются, появляются первые листочки, и пора поддержать их рост.
Идеальный вариант — комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. А если хочется обойтись без химии, подойдут:
древесная зола — рассыпать под кустами;
перепревший компост — мульчирует и питает;
раствор йода — 10 капель на ведро воды для обработки листьев.
Йод улучшает иммунитет растений и снижает риск грибковых заболеваний.
Если грядки были укрыты соломой с осени, не торопитесь всё снимать. Мульча защищает от возвратных заморозков, которые весной случаются чаще, чем хочется.
Удаляйте укрытие только когда 25% кустов покажут молодую поросль.
Сгребите солому между рядами: при похолодании её можно будет вернуть.
При угрозе заморозков во время цветения — лучше соорудить мини-теплицу, чем потерять урожай.
Именно сейчас формируются первые плоды — они всегда самые крупные и вкусные. Заморозки в этот момент могут свести всё усилия к нулю.
Наблюдайте за погодой, действуйте гибко — и клубника вас отблагодарит не просто урожаем, а вкусом, который не купишь в магазине.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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