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Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей

1:49
Садоводство

Первые майские недели решают судьбу будущего клубничного урожая. В это время формируются завязи, и растения нуждаются в подпитке. Если подкормить вовремя и правильно, ягоды будут не просто красивыми — они будут сладкими, крупными и ароматными.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Когда начинать весеннюю подкормку

Первая подкормка клубники проводится при температуре от +8 до +10 °C. В этот момент кусты уже пробуждаются, появляются первые листочки, и пора поддержать их рост.

Идеальный вариант — комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. А если хочется обойтись без химии, подойдут:

  • древесная зола — рассыпать под кустами;

  • перепревший компост — мульчирует и питает;

  • раствор йода — 10 капель на ведро воды для обработки листьев.

Йод улучшает иммунитет растений и снижает риск грибковых заболеваний.

Мульча: когда убирать, а когда оставить

Если грядки были укрыты соломой с осени, не торопитесь всё снимать. Мульча защищает от возвратных заморозков, которые весной случаются чаще, чем хочется.

  • Удаляйте укрытие только когда 25% кустов покажут молодую поросль.

  • Сгребите солому между рядами: при похолодании её можно будет вернуть.

  • При угрозе заморозков во время цветения — лучше соорудить мини-теплицу, чем потерять урожай.

Почему май особенно важен

Именно сейчас формируются первые плоды — они всегда самые крупные и вкусные. Заморозки в этот момент могут свести всё усилия к нулю.

Наблюдайте за погодой, действуйте гибко — и клубника вас отблагодарит не просто урожаем, а вкусом, который не купишь в магазине.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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