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Не химия, а чудо: аптечная соль, от которой яблони цветут и плодоносят как бешеные

1:34
Садоводство

Иногда лучшее удобрение не нужно искать в магазинах для садоводов — оно уже лежит в аптеке. Опытные дачники давно используют соль Эпсома, и результаты действительно впечатляют. Этот простой порошок помогает яблоням цвести пышно, образовывать завязи и формировать крупные, сочные плоды.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Что даёт яблоне соль Эпсома

Этот аптечный препарат содержит магний и серу — два ключевых элемента для растений.

  • Магний участвует в образовании хлорофилла и усиливает фотосинтез.

  • Сера укрепляет клеточные стенки, повышает устойчивость к болезням и погодным стрессам.

Такое питание помогает дереву не только лучше развиваться, но и даёт толчок к формированию цветочных почек, от которых зависит урожай следующего сезона.

Систематический полив яблонь раствором соли Эпсома может существенно улучшить размер и вкус яблок, а также повысить иммунитет дерева.

Как применять

  • Корневая подкормка:
    Растворите 1-2 столовые ложки соли Эпсома в ведре воды. Этим раствором полейте приствольный круг яблони.

  • Опрыскивание по листу:
    Та же концентрация, но уже для опрыскивания листвы. Это помогает, когда питание нужно экстренно.

Важные нюансы

Не переусердствуйте: передозировка может навредить дереву, вызвав перенасыщение почвы магнием или нарушив водный баланс. Лучше меньше, но регулярно — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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