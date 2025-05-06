Не химия, а чудо: аптечная соль, от которой яблони цветут и плодоносят как бешеные

Иногда лучшее удобрение не нужно искать в магазинах для садоводов — оно уже лежит в аптеке. Опытные дачники давно используют соль Эпсома, и результаты действительно впечатляют. Этот простой порошок помогает яблоням цвести пышно, образовывать завязи и формировать крупные, сочные плоды.
Этот аптечный препарат содержит магний и серу — два ключевых элемента для растений.
Магний участвует в образовании хлорофилла и усиливает фотосинтез.
Сера укрепляет клеточные стенки, повышает устойчивость к болезням и погодным стрессам.
Такое питание помогает дереву не только лучше развиваться, но и даёт толчок к формированию цветочных почек, от которых зависит урожай следующего сезона.
Систематический полив яблонь раствором соли Эпсома может существенно улучшить размер и вкус яблок, а также повысить иммунитет дерева.
Корневая подкормка:
Растворите 1-2 столовые ложки соли Эпсома в ведре воды. Этим раствором полейте приствольный круг яблони.
Опрыскивание по листу:
Та же концентрация, но уже для опрыскивания листвы. Это помогает, когда питание нужно экстренно.
Не переусердствуйте: передозировка может навредить дереву, вызвав перенасыщение почвы магнием или нарушив водный баланс. Лучше меньше, но регулярно — и результат не заставит себя ждать.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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