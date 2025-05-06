Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель может расти не в одиночестве — и это хорошая новость. Некоторые растения в междурядьях не только экономят место, но и помогают картошке расти крепче, защищают от вредителей и обогащают почву. Главное — знать, кого пускать в гости к клубням, а кого держать на расстоянии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Лучшие соседи по грядке

Между рядами картофеля стоит посадить:

лук и чеснок — отпугивают вредителей;

укроп, салат и шпинат — не мешают росту, быстро уходят с грядки;

редис, редьку, горчицу — улучшают структуру почвы и защищают от нематоды;

капусту — если позволяет ширина междурядий;

кустовую фасоль — обогащает землю азотом.

А вот стручковую фасоль и горох с картофелем лучше не сажать — особенно если применяются химические обработки. Кроме того, любые бобовые на одной грядке с картошкой — не лучший вариант: они конкурируют за питание и влагу.

Три подкормки — для хорошего урожая

Чтобы картошка не только завязывалась, но и налилась, важно правильно её подкармливать:

При слабом росте ботвы

1 ст. ложка мочевины или

0,5 л настоя навоза/птичьего помёта на 10 л воды

Дозировка: 0,5 л на куст

В фазу бутонизации

1 ст. ложка сульфата калия + 3 ст. ложки золы или

1 стакан золы на ведро воды

Дозировка: 0,5 л на куст

Во время цветения

2 ст. ложки суперфосфата + 1 стакан жижи (или помёта) на 10 л воды

Дозировка: 0,5 л на куст

А ещё — крапива

Отличная органическая альтернатива — настой крапивы. Нарезать 10 кг травы, залить в 100-литровую бочку водой и настоять 5-6 дней. Можно усилить состав, добавив ведро перегноя. Использовать по 1 л под каждый куст.

Такой подход — простой способ усилить урожай без химии и сохранить здоровье почвы.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

