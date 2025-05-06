Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год

Картофель может расти не в одиночестве — и это хорошая новость. Некоторые растения в междурядьях не только экономят место, но и помогают картошке расти крепче, защищают от вредителей и обогащают почву. Главное — знать, кого пускать в гости к клубням, а кого держать на расстоянии.
Между рядами картофеля стоит посадить:
лук и чеснок — отпугивают вредителей;
укроп, салат и шпинат — не мешают росту, быстро уходят с грядки;
редис, редьку, горчицу — улучшают структуру почвы и защищают от нематоды;
капусту — если позволяет ширина междурядий;
кустовую фасоль — обогащает землю азотом.
А вот стручковую фасоль и горох с картофелем лучше не сажать — особенно если применяются химические обработки. Кроме того, любые бобовые на одной грядке с картошкой — не лучший вариант: они конкурируют за питание и влагу.
Чтобы картошка не только завязывалась, но и налилась, важно правильно её подкармливать:
При слабом росте ботвы
В фазу бутонизации
Во время цветения
Отличная органическая альтернатива — настой крапивы. Нарезать 10 кг травы, залить в 100-литровую бочку водой и настоять 5-6 дней. Можно усилить состав, добавив ведро перегноя. Использовать по 1 л под каждый куст.
Такой подход — простой способ усилить урожай без химии и сохранить здоровье почвы.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.