Секретный ингредиент из-за забора: как обычная трава спасает урожай томатов

Есть одна "трава", которую не вырывают с корнем даже самые строгие садоводы. Более того, её специально собирают и настаивают. Крапива — сорняк с суперспособностями, особенно когда дело доходит до удобрения томатов.

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Почему крапива — идеальный корм для помидоров

Настой крапивы содержит калий, кальций, магний, железо, витамины A, C, K и аминокислоты. Всё это нужно томатам для крепких стеблей, устойчивости к болезням и богатого урожая.

Кроме того, крапива обладает антимикробным действием, улучшает структуру почвы и микрофлору. После таких подкормок растения становятся выносливее, листья — гуще, а плоды — вкуснее.

"Где растёт крапива — там плодородная земля", — уверяют опытные садоводы.

Как приготовить удобрение из крапивы

Нарежьте свежую крапиву. Засыпьте в ёмкость и залейте водой. Накройте, но не плотно — и оставьте бродить на 10-14 дней. Когда исчезнет пена и настой станет тёмным — он готов. Разбавьте перед поливом в соотношении 1:10.

Когда и зачем подкармливать

На старте томатам нужен азот — для листьев и зелёной массы.

Когда появляются бутоны — азот сокращают, а упор делают на фосфор и калий, чтобы сформировались плоды.

Калий помогает направить силы куста в созревание, сера поддерживает белковый обмен, а бор и медь влияют на завязь и цветение.

Крапива — не панацея, но отличный природный помощник, если нужно сбалансировать питание без лишней химии. Главное — не забывать, что даже у сорняка есть норма и время применения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

