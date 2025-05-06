Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльдар Джарахов раскрыл шокирующую правду: в юности меня дважды спасали от насилия
Один холодный приём — и волосы блестят, как будто ты только что вышла от стилиста
Франсис Нганну потерял сына и попал в жуткое ДТП — как он теперь живёт
Механическая коробка передач может исчезнуть полностью — уже названа дата
Чистка зубов, которая продлевает жизнь печени
Там, где горы обнимают море: живописная Лигурийская бухта, где хочется остаться навсегда
Украины мало: США нацелились на ещё одни стратегические ресурсы под носом у России
Renault готовит глобальный хит — новый кроссовер Boreal уже на подходе
Кошка пьёт из унитаза? Возможно, у неё нет других вариантов

Растения, которые нельзя сажать в саду — они истощают почву всего за 1 год

1:52
Садоводство

Не все растения одинаково полезны для сада. Некоторые из них, несмотря на эффектный внешний вид, буквально высасывают из земли все соки, оставляя за собой истощённую, бедную почву. Если не учитывать их особенности, уже через год участок превратится в бесплодную зону.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Подсолнечник и кукуруза — чемпионы по истощению

У подсолнечника мощная корневая система: корни уходят глубоко и расползаются вширь, активно забирая азот, фосфор, калий и кальций. Если рядом посеять другие культуры, они просто не получат нужного питания. Высаживать подсолнухи стоит отдельно — на ограниченной площади и вдали от огородных грядок.

Схожим образом действует и кукуруза. Её зелёные стены тянут из земли всё до последней крошки. После сбора урожая на таком участке обязательно нужно вносить минеральные удобрения, чтобы восстановить баланс.

Бузина и калина: эффектные, но проблемные

Бузина нередко вызывает аллергические реакции, а её соседство подавляет рост других растений. К тому же она быстро заполняет участок и вытесняет всё вокруг.

С калиной дела ещё сложнее. Этот неприхотливый кустарник может вымахать за 5 лет до 5 метров в ширину, если не ограничивать рост. Но главная беда — тля. Она обожает калину и с удовольствием переселяется на соседние растения. Вывести её трудно, особенно если заражены высокие кусты.

Чтобы калина не стала бедствием, её нужно регулярно обрезать весной или осенью, ограничивая рост. А для профилактики тли — мульчировать приствольный круг кофейной гущей и использовать инсектициды до и после цветения.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Механическая коробка передач может исчезнуть полностью — уже названа дата
Чистка зубов, которая продлевает жизнь печени
Там, где горы обнимают море: живописная Лигурийская бухта, где хочется остаться навсегда
Украины мало: США нацелились на ещё одни стратегические ресурсы под носом у России
Renault готовит глобальный хит — новый кроссовер Boreal уже на подходе
Кошка пьёт из унитаза? Возможно, у неё нет других вариантов
Самый простой рецепт оладьев, который поможет забыть о диетах
Мизулина и Киба за одним столом: SHAMAN и Лепс устроили двойное свидание со своими девушками
3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды
Секрет чистого белья: куда на самом деле нужно наливать гель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.