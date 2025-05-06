Растения, которые нельзя сажать в саду — они истощают почву всего за 1 год

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все растения одинаково полезны для сада. Некоторые из них, несмотря на эффектный внешний вид, буквально высасывают из земли все соки, оставляя за собой истощённую, бедную почву. Если не учитывать их особенности, уже через год участок превратится в бесплодную зону.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ростки

Подсолнечник и кукуруза — чемпионы по истощению

У подсолнечника мощная корневая система: корни уходят глубоко и расползаются вширь, активно забирая азот, фосфор, калий и кальций. Если рядом посеять другие культуры, они просто не получат нужного питания. Высаживать подсолнухи стоит отдельно — на ограниченной площади и вдали от огородных грядок.

Схожим образом действует и кукуруза. Её зелёные стены тянут из земли всё до последней крошки. После сбора урожая на таком участке обязательно нужно вносить минеральные удобрения, чтобы восстановить баланс.

Бузина и калина: эффектные, но проблемные

Бузина нередко вызывает аллергические реакции, а её соседство подавляет рост других растений. К тому же она быстро заполняет участок и вытесняет всё вокруг.

С калиной дела ещё сложнее. Этот неприхотливый кустарник может вымахать за 5 лет до 5 метров в ширину, если не ограничивать рост. Но главная беда — тля. Она обожает калину и с удовольствием переселяется на соседние растения. Вывести её трудно, особенно если заражены высокие кусты.

Чтобы калина не стала бедствием, её нужно регулярно обрезать весной или осенью, ограничивая рост. А для профилактики тли — мульчировать приствольный круг кофейной гущей и использовать инсектициды до и после цветения.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

