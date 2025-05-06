Огурцы обиделись — и перестали расти: с кем они не хотят делить грядку ни за что

Огурцы кажутся дружелюбными, но только до тех пор, пока рядом не посадят "не тех". Соседи по грядке могут не только замедлить рост, но и испортить вкус плодов, вызвать болезни и даже оставить вас без урожая. Разбираем, с кем огурцам категорически не по пути.
1. Томаты (помидоры). На вид — идеальная пара для салата. Но на грядке — постоянный конфликт. У томатов и огурцов разные климатические предпочтения: томаты любят сухость и проветривание, огурцы — влагу и парник. Такое соседство повышает риск грибковых заболеваний, особенно мучнистой росы.
2. Пряные травы с сильным запахом. Базилик, розмарин, шалфей и тимьян могут изменить вкус огурцов. Хотите, чтобы зелёные плоды были сочными и нейтральными? Не сажайте рядом ароматную зелень.
3. Тыквенные культуры. Кабачки, тыквы, патиссоны — родственники огурца. И это плохая новость: у них общие болезни и вредители, которые легко "перепрыгивают" с одного растения на другое. Такое соседство — идеальная среда для развития инфекций.
Полив — только тёплой, отстоянной водой. Лучше всего — из лейки или через капельное орошение.
Почва должна быть постоянно влажной, особенно в жару. В идеале — ежедневно.
Не поливайте под корень сильной струёй: у огурцов поверхностные корни, их легко повредить.
Следите за листьями: утолщение и потемнение — признаки перегрева и нехватки воды.
Хорошие соседи для огурцов — фасоль, укроп, шпинат и салат. А вот с паслёновыми и пряностями лучше держать дистанцию.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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