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Огурцы обиделись — и перестали расти: с кем они не хотят делить грядку ни за что

1:55
Садоводство

Огурцы кажутся дружелюбными, но только до тех пор, пока рядом не посадят "не тех". Соседи по грядке могут не только замедлить рост, но и испортить вкус плодов, вызвать болезни и даже оставить вас без урожая. Разбираем, с кем огурцам категорически не по пути.

Огурцы
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы

Худшие соседи для огурцов

1. Томаты (помидоры). На вид — идеальная пара для салата. Но на грядке — постоянный конфликт. У томатов и огурцов разные климатические предпочтения: томаты любят сухость и проветривание, огурцы — влагу и парник. Такое соседство повышает риск грибковых заболеваний, особенно мучнистой росы.

2. Пряные травы с сильным запахом. Базилик, розмарин, шалфей и тимьян могут изменить вкус огурцов. Хотите, чтобы зелёные плоды были сочными и нейтральными? Не сажайте рядом ароматную зелень.

3. Тыквенные культуры. Кабачки, тыквы, патиссоны — родственники огурца. И это плохая новость: у них общие болезни и вредители, которые легко "перепрыгивают" с одного растения на другое. Такое соседство — идеальная среда для развития инфекций.

Как ухаживать за огурцами правильно

  • Полив — только тёплой, отстоянной водой. Лучше всего — из лейки или через капельное орошение.

  • Почва должна быть постоянно влажной, особенно в жару. В идеале — ежедневно.

  • Не поливайте под корень сильной струёй: у огурцов поверхностные корни, их легко повредить.

  • Следите за листьями: утолщение и потемнение — признаки перегрева и нехватки воды.

Хорошие соседи для огурцов — фасоль, укроп, шпинат и салат. А вот с паслёновыми и пряностями лучше держать дистанцию.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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