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Свет, теснота и немного прохлады — и орхидея расцветает как в магазине

2:01
Садоводство

Орхидея — цветок-загадка. В магазине она пышет красотой, а дома вдруг превращается в упрямого "молчуна". Почему? Причин больше, чем кажется на первый взгляд.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Света много не бывает

Если орхидея стоит в глубине комнаты, она просто не видит смысла цвести. Без света растение уходит в режим экономии — и бутоны остаются мечтой.

Полив и питание: враги по неосторожности

Чрезмерный полив — первый шаг к гниению корней. Влага нужна, но только после просушки субстрата.

Подкормки? Да, но с умом. Перекорм сбивает ритмы, недокорм — лишает сил. В обоих случаях — ни одного бутона.

Орхидее нужен… холод

Ирония в том, что постоянное тепло ей не на пользу. Лёгкое ночное похолодание (даже до +16 °C) имитирует смену сезонов и запускает механизм цветения.

Простор — не всегда благо

Слишком большой горшок — сигнал для наращивания зелени, а не цветов. Орхидее нужно чуть тесно, чтобы начать "размножаться" — через цветение.

Микроклимат и уход

Сухой воздух тормозит рост. Добавьте опрыскивание, поддон с водой или увлажнитель — и растение вздохнёт полной грудью.

Не забывайте про обрезку: старые стрелки тянут питание, мешая росту новых.

А после бурного цветения орхидее нужен отдых — меньше воды, больше покоя.

Враги и ошибки

Невидимые вредители истощают растение изнутри. Осматривайте листья и корни хотя бы раз в неделю.

Неподходящий грунт — ещё один саботаж. Только специальная кора даёт корням дышать и удерживает нужный уровень влаги.

А если вы только купили орхидею, не паникуйте: стресс от смены условий может вызвать сброс бутонов. Дайте ей время — и она отблагодарит.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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