Заварка вместо удобрения: идея, которая спасает кактусы и губит орхидеи

Кто бы мог подумать, что обычный чайный пакетик может оживить домашние растения? Главное — знать, как использовать его правильно, чтобы не устроить катастрофу в горшке.
Чайная заварка содержит микроэлементы, которые улучшают структуру почвы и подпитывают корни. Она особенно нравится папоротникам и кактусам — эти растения после такой "подпитки" становятся заметно бодрее и декоративнее.
Но стоит чуть переборщить — и проблемы не заставят себя ждать.
Не используйте чай с ароматизаторами. Только натуральный чёрный, зелёный или травяной без вкусовых добавок.
Никакого сахара! Сладкая среда моментально привлечёт мошек и может привести к гниению корней.
Не кипятком. Горячая заварка обжигает, холодная вызывает стресс. Нужна слегка тёплая вода — как для душа.
Сухую заварку можно рассыпать по поверхности почвы — это сдержит мошек, но эффект будет медленным.
Для мульчи листья чая слегка присыпают землёй. Предварительно грунт лучше взрыхлить.
Важно наблюдать за реакцией: если листья начали желтеть или рост замедлился — возможно, растению не понравился такой "напиток", и стоит пересмотреть подход.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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