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Заварка вместо удобрения: идея, которая спасает кактусы и губит орхидеи

1:31
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный чайный пакетик может оживить домашние растения? Главное — знать, как использовать его правильно, чтобы не устроить катастрофу в горшке.

Традесканция
Фото: commons.wikimedia.org by Nilu-navruz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Традесканция

В чём секрет

Чайная заварка содержит микроэлементы, которые улучшают структуру почвы и подпитывают корни. Она особенно нравится папоротникам и кактусам — эти растения после такой "подпитки" становятся заметно бодрее и декоративнее.

Но стоит чуть переборщить — и проблемы не заставят себя ждать.

Что нельзя делать

  • Не используйте чай с ароматизаторами. Только натуральный чёрный, зелёный или травяной без вкусовых добавок.

  • Никакого сахара! Сладкая среда моментально привлечёт мошек и может привести к гниению корней.

  • Не кипятком. Горячая заварка обжигает, холодная вызывает стресс. Нужна слегка тёплая вода — как для душа.

Как применять с умом

  • Жидкий настой применяют не чаще раза в неделю. Особенно полезен в период пересадки.

  • Сухую заварку можно рассыпать по поверхности почвы — это сдержит мошек, но эффект будет медленным.

  • Для мульчи листья чая слегка присыпают землёй. Предварительно грунт лучше взрыхлить.

Важно наблюдать за реакцией: если листья начали желтеть или рост замедлился — возможно, растению не понравился такой "напиток", и стоит пересмотреть подход.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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