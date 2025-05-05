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Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его

2:12
Садоводство

Озимый чеснок считается выносливым, но даже у него случаются "весенние кризисы". Один из самых частых сигналов бедствия — пожелтение листьев в мае. Это не приговор, но игнорировать симптом нельзя: растение теряет силы и урожайность. Рассказываем, что делать, чем подкормить и как не усугубить ситуацию.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Что вызывает пожелтение

Причин несколько, и не все связаны с питанием:

  • Дефицит азота — самая частая причина. Листья желтеют снизу вверх.

  • Кислая или бедная почва — нарушается усвоение полезных веществ.

  • Резкие перепады температуры, жара или засуха.

  • Переувлажнение или наоборот — сухая земля.

  • Грибковые болезни, нематоды, вредители.

Сначала внимательно осмотрите грядку и листья. Если есть пятна, деформация или мягкие шейки — возможны болезни. Но если дело только в цвете — скорее всего, не хватает азота или pH почвы ушёл в "красную зону".

Как действовать

Проверьте почву. Идеальный pH для чеснока — 6,0-7,0. При необходимости — раскислите.

Выберите удобрение. Если нет анализа почвы, используйте азотные подкормки:

  • нитроаммофоска (20-30 г на 10 л воды)
  • аммиачная селитра (10-20 г на 1 м²)
  • куриный помёт (1:15) или настой коровяка (1:10)

Внесите удобрение аккуратно. Отступите от луковиц минимум на 5 см, чтобы не обжечь корни. После — обильно полейте.

Мульчируйте соломой или компостом — это сохранит влагу и стабилизирует температуру.

Поливайте грамотно. В засуху — регулярно, но без "болота". Чеснок не прощает застой воды.

Если ничего не помогает

Пожелтение не уходит? Значит, причина глубже — проверьте на грибок или вредителей. Иногда помогает пересадка или обработка фунгицидами.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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