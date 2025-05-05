Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его

Озимый чеснок считается выносливым, но даже у него случаются "весенние кризисы". Один из самых частых сигналов бедствия — пожелтение листьев в мае. Это не приговор, но игнорировать симптом нельзя: растение теряет силы и урожайность. Рассказываем, что делать, чем подкормить и как не усугубить ситуацию.
Причин несколько, и не все связаны с питанием:
Дефицит азота — самая частая причина. Листья желтеют снизу вверх.
Кислая или бедная почва — нарушается усвоение полезных веществ.
Резкие перепады температуры, жара или засуха.
Переувлажнение или наоборот — сухая земля.
Грибковые болезни, нематоды, вредители.
Сначала внимательно осмотрите грядку и листья. Если есть пятна, деформация или мягкие шейки — возможны болезни. Но если дело только в цвете — скорее всего, не хватает азота или pH почвы ушёл в "красную зону".
Проверьте почву. Идеальный pH для чеснока — 6,0-7,0. При необходимости — раскислите.
Выберите удобрение. Если нет анализа почвы, используйте азотные подкормки:
Внесите удобрение аккуратно. Отступите от луковиц минимум на 5 см, чтобы не обжечь корни. После — обильно полейте.
Мульчируйте соломой или компостом — это сохранит влагу и стабилизирует температуру.
Поливайте грамотно. В засуху — регулярно, но без "болота". Чеснок не прощает застой воды.
Пожелтение не уходит? Значит, причина глубже — проверьте на грибок или вредителей. Иногда помогает пересадка или обработка фунгицидами.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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