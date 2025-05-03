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Капуста, которая кормит весь год: сорт, о котором многие не знают

2:11
Садоводство

Что, если одна-единственная культура может кормить круглый год? Без теплицы, без экзотики, без хлопот. Секрет — в сортах капусты, которые не просто дают урожай, а превращаются в основу сезонного питания: от летнего салата до зимней квашеной классики.

Капуста
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Капуста

Ранние — для салатов

Ранние сорта появляются одними из первых, даря нежные, сочные листья уже в начале сезона. Они идеально подойдут для свежих блюд, но недолго хранятся и быстро теряют форму.

  • "Июньская" — лёгкая и сладковатая, кочаны до 1,8 кг созревают за 105 дней. Лучший выбор для первых салатов с огорода.

  • "Золотой гектар" — выносливый сорт, не боится переменчивой погоды. За 115 дней дает сочные вилки до 2 кг. Отлично идёт в нарезку, но не для заготовок.

Среднепоздние и поздние — для закваски и хранения

Такие сорта растут дольше, зато радуют плотными, сочными кочанами, которые отлично хранятся и выдерживают квашение.

  • "Слава 1305" — до 5 кг вкусного хруста! Урожай собирают через 120 дней. Универсальна: и заквасить, и на борщ пустить.

  • "Московская поздняя 15" — классика для зимы. Кочаны до 5 кг сохраняют плотность и сладость до весны. После закваски раскрываются особенно ароматно.

  • "Каменная голова" — капустный броневик. Твёрдая структура, устойчивость к морозам, срок хранения — до марта. Созревает за 160 дней.

  • "Лангедейкер Дауэр" — зелёный гигант, не боится заморозков и болезней. После первых холодов становится особенно вкусной. Вес — до 5 кг.

Правильная комбинация — залог успеха

Хитрость не в одном сорте, а в их чередовании. Ранние радуют в салате, средние — на гарнир, поздние — в банке и в подвале. Так капуста кормит и летом, и в разгар зимы.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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