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Дача как пятизвёздочный отель — только лучше, тише и дешевле

1:51
Садоводство

Зачем тратить деньги на курорт, если идеальный отпуск можно устроить прямо у себя на участке?

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Не нужен дорогой бассейн, чтобы почувствовать себя на отдыхе. Главное — атмосфера. И она легко создаётся из подручных вещей.

Пляж между грядками

Организуйте мини-пляж: рассыпьте мелкий песок на участке 2x3 м, поставьте зонт, постелите полотенца и надуйте детский бассейн. Хотите тропиков? Посадите рядом бамбук, хосты или папоротники. А вместо волн — повесьте дождевые палочки из бамбука или сделайте фонтан из старого чайника.

Домашнее СПА в саду

Спрячьте ванну в тени деревьев, налейте в неё подогретую воду (от костра или солнца), бросьте лепестки роз и капните эфирных масел. Добавьте аромалампу и гладкие камни под ноги — получится расслабление без визита в салон.

Кинотеатр, где сверчки — звуковая дорожка

Возьмите белую простыню, натяните между деревьями, подключите проектор — и кинотеатр готов. Разложите подушки и пледы, а вместо попкорна — ягоды прямо с дачи. Атмосфера лучше, чем в зале.

Йога под мятой и жасмином

Найдите кусочек мягкой травы, положите коврики, разложите камни мандалой. Аромат жасмина и мяты не только расслабит, но и прогонит насекомых.

Гамак-отель: сон с видом на звёзды

Развесьте гамаки между деревьями, добавьте полки с книгами, подставки под лимонад, гирлянды и москитные сетки. Никакой гостинице такое и не снилось.

Эти идеи просты, но именно в них — ощущение лета. Когда всё легко, рядом зелень, и не нужно никуда уезжать, чтобы почувствовать счастье.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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