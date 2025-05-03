Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, теплица — это дорого, хлопотно и без помощи мастера не обойтись. Но что, если нужные материалы давно пылятся у вас в гараже?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Теплица

Даже старые рамы, бутылки и покрышки могут превратиться в уютную и тёплую теплицу. Главное — немного фантазии и выходные без дождя.

Каркас из поддонов и веток

Начинаем с основания. Разберите деревянные поддоны, обработайте доски антисептиком и соберите прямоугольную раму. Для арок подойдут старые полипропиленовые трубы или ивовые прутья — закрепите их на основании хомутами или проволокой.

Хотите прочный фундамент? По периметру можно вкопать стеклянные бутылки горлышками вниз. Они и землю удержат, и лишнюю влагу отведут.

Бюджетное покрытие

Забудьте о дорогом поликарбонате. Старые оконные рамы — отличный вариант. Закрепите их саморезами, а щели задуйте монтажной пеной. Нет стекол? Используйте агроволокно и бельевые прищепки — надёжно и просто.

А ещё можно взять пластиковые бутылки: разрежьте вдоль, скрепите скотчем в виде "черепицы" и уложите внахлёст. Такое покрытие прекрасно держит тепло и пропускает свет.

"Умные" детали из мусора

Покрышки от авто превратятся в грядки-термосы. Вкопайте их в землю, засыпьте компостом и посадите первые овощи. Днём шины накапливают тепло, а ночью отдают его растениям.

И финальный штрих — автоматическая форточка. Старый газлифт от офисного кресла сработает как датчик температуры: когда станет жарко, он сам поднимет раму.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



