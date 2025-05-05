Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст

Пионы — настоящие королевы весеннего сада, но без правильной подготовки и питания даже самый красивый куст может остаться без цветения. Чтобы бутоны раскрылись на полную силу и радовали как можно дольше, достаточно одного простого средства — обычной древесной золы.
Пионы особенно хорошо реагируют на зольное удобрение. Это не только питательный коктейль, но и способ обезопасить растения от грибковых заболеваний. Весной просто рассыпьте 100 г золы на каждый квадратный метр вокруг куста и полейте тёплой водой. Главное — не попадать на листья и цветки.
Для более глубокой подпитки можно приготовить зольный настой:
1 кг золы на 10 л отстоянной воды
настаивать 7 дней в тени
перед применением — перемешать и процедить
взрослым кустам — по 2-3 л, молодым — 1,5 л
Пионы не любят болотистую и тяжёлую землю. Лучше всего они чувствуют себя на рыхлой, плодородной почве. Если участок не идеален, нужно готовить посадочную яму — не меньше 70x70 см.
На дно обязательно кладут дренаж — камни, кирпич, ветки. Это спасает корни от застоя воды. Затем насыпают питательную смесь:
садовая земля
компост или перегной
1,5 стакана суперфосфата
1 стакан сульфата калия
Такую яму готовят за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть. Именно от глубины и состава посадки зависит, насколько мощной будет корневая система — а значит, и цветение.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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