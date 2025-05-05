Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы — настоящие королевы весеннего сада, но без правильной подготовки и питания даже самый красивый куст может остаться без цветения. Чтобы бутоны раскрылись на полную силу и радовали как можно дольше, достаточно одного простого средства — обычной древесной золы.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Зола — природное питание без химии

Пионы особенно хорошо реагируют на зольное удобрение. Это не только питательный коктейль, но и способ обезопасить растения от грибковых заболеваний. Весной просто рассыпьте 100 г золы на каждый квадратный метр вокруг куста и полейте тёплой водой. Главное — не попадать на листья и цветки.

Для более глубокой подпитки можно приготовить зольный настой:

1 кг золы на 10 л отстоянной воды

настаивать 7 дней в тени

перед применением — перемешать и процедить

взрослым кустам — по 2-3 л, молодым — 1,5 л

Почва имеет значение

Пионы не любят болотистую и тяжёлую землю. Лучше всего они чувствуют себя на рыхлой, плодородной почве. Если участок не идеален, нужно готовить посадочную яму — не меньше 70x70 см.

На дно обязательно кладут дренаж — камни, кирпич, ветки. Это спасает корни от застоя воды. Затем насыпают питательную смесь:

садовая земля

компост или перегной

1,5 стакана суперфосфата

1 стакан сульфата калия

Такую яму готовят за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть. Именно от глубины и состава посадки зависит, насколько мощной будет корневая система — а значит, и цветение.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

