Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Диета на вареных яйцах работает — но есть 3 нюанса, о которых молчат
Три вкуса Таиланда: гастрономическое сердце страны, которое может затмить Пхукет
Перелёт за миллион: названа сумма самого дорогого авиабилета, купленного в России
Активная подвеска нового поколения от Ferrari: инженерия будущего уже на дорогах
Селёдка и яблоко в одном салате? Вкус, который перевернёт ваши представления
Они сделали это: в лаборатории впервые взорвалась чёрная дыра — но без катастроф
Погуляли — и хватит: сколько минут на лапах выдерживает щенок без вреда для здоровья
Не спешите ломать замок: простой способ вытащить застрявший ключ

Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст

1:46
Садоводство

Пионы — настоящие королевы весеннего сада, но без правильной подготовки и питания даже самый красивый куст может остаться без цветения. Чтобы бутоны раскрылись на полную силу и радовали как можно дольше, достаточно одного простого средства — обычной древесной золы.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Зола — природное питание без химии

Пионы особенно хорошо реагируют на зольное удобрение. Это не только питательный коктейль, но и способ обезопасить растения от грибковых заболеваний. Весной просто рассыпьте 100 г золы на каждый квадратный метр вокруг куста и полейте тёплой водой. Главное — не попадать на листья и цветки.

Для более глубокой подпитки можно приготовить зольный настой:

  • 1 кг золы на 10 л отстоянной воды

  • настаивать 7 дней в тени

  • перед применением — перемешать и процедить

  • взрослым кустам — по 2-3 л, молодым — 1,5 л

Почва имеет значение

Пионы не любят болотистую и тяжёлую землю. Лучше всего они чувствуют себя на рыхлой, плодородной почве. Если участок не идеален, нужно готовить посадочную яму — не меньше 70x70 см.

На дно обязательно кладут дренаж — камни, кирпич, ветки. Это спасает корни от застоя воды. Затем насыпают питательную смесь:

  • садовая земля

  • компост или перегной

  • 1,5 стакана суперфосфата

  • 1 стакан сульфата калия

Такую яму готовят за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть. Именно от глубины и состава посадки зависит, насколько мощной будет корневая система — а значит, и цветение.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Садоводство, цветоводство
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Последние материалы
Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни
Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым
Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега
Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив
Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу
Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.