В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май — обманчивый месяц. Солнце пригревает, сад полон цветов, руки чешутся что-то посадить или обрезать. Но именно в это время можно допустить ошибки, которые аукнутся летом. Разбираем, чего категорически не стоит делать в мае.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Одна грядка — один сезон

Овощи из одного семейства нельзя сажать на одном и том же месте из года в год. Почва "устает", накапливает болезни и вредителей. Особенно это касается томатов, огурцов, свёклы и шпината — их собственные корневые выделения со временем становятся токсичными. И урожай будет хуже с каждым годом.

Цветёт — не трогай!

"Майские праздники — время цветения, но не для опрыскивания", — напоминают специалисты.

Обработка химикатами в этот период губительна для пчёл. Без опылителей плодов попросту не будет. Все обработки проводят до или после цветения.

Не густо, а грамотно

Грядка — не контейнер. Густо посеянные растения будут конкурировать за свет и питание. В результате все вырастут хилыми. Лучше посадить меньше, но с умом — оставив каждому растению нужную площадь.

Секатор уберите до осени

Деревья и кустарники обрезают в марте — начале апреля, пока не пошёл сок. Майская обрезка причиняет вред: из ран вытекает влага, ткани не заживают, а дерево уязвимо для инфекций. Исключение — сухие побеги малины.

Пробудившиеся саженцы — мимо

В мае растения с открытой корневой системой уже с листьями и цветами. Сажать их поздно — плохо приживаются. Лучше выбирать саженцы в контейнерах, их можно сажать до осени.

Мульча не терпит спешки

Мульчирование — штука полезная, но спешка только навредит. Делают это только после того, как почва прогреется. И никогда не засыпают сорняки! А под культуры, не любящие кислоту, нельзя класть хвою или еловую кору — они подкисляют землю.

Рассада без закалки — путь в никуда

"Рассаду выносят на улицу за две недели до посадки, иначе она погибнет", — предупреждают садоводы.

Сначала — на 10 минут в день. А в первые дни после высадки обязательно притенять от солнца, иначе листья сгорят до укоренения.

Уточнения

Май (лат. mensis Maius — «месяц богини Майи») — пятый месяц года в юлианском и григорианском календарях, третий месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

