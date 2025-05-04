В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы

Май — обманчивый месяц. Солнце пригревает, сад полон цветов, руки чешутся что-то посадить или обрезать. Но именно в это время можно допустить ошибки, которые аукнутся летом. Разбираем, чего категорически не стоит делать в мае.
Овощи из одного семейства нельзя сажать на одном и том же месте из года в год. Почва "устает", накапливает болезни и вредителей. Особенно это касается томатов, огурцов, свёклы и шпината — их собственные корневые выделения со временем становятся токсичными. И урожай будет хуже с каждым годом.
"Майские праздники — время цветения, но не для опрыскивания", — напоминают специалисты.
Обработка химикатами в этот период губительна для пчёл. Без опылителей плодов попросту не будет. Все обработки проводят до или после цветения.
Грядка — не контейнер. Густо посеянные растения будут конкурировать за свет и питание. В результате все вырастут хилыми. Лучше посадить меньше, но с умом — оставив каждому растению нужную площадь.
Деревья и кустарники обрезают в марте — начале апреля, пока не пошёл сок. Майская обрезка причиняет вред: из ран вытекает влага, ткани не заживают, а дерево уязвимо для инфекций. Исключение — сухие побеги малины.
В мае растения с открытой корневой системой уже с листьями и цветами. Сажать их поздно — плохо приживаются. Лучше выбирать саженцы в контейнерах, их можно сажать до осени.
Мульчирование — штука полезная, но спешка только навредит. Делают это только после того, как почва прогреется. И никогда не засыпают сорняки! А под культуры, не любящие кислоту, нельзя класть хвою или еловую кору — они подкисляют землю.
"Рассаду выносят на улицу за две недели до посадки, иначе она погибнет", — предупреждают садоводы.
Сначала — на 10 минут в день. А в первые дни после высадки обязательно притенять от солнца, иначе листья сгорят до укоренения.
Май (лат. mensis Maius — «месяц богини Майи») — пятый месяц года в юлианском и григорианском календарях, третий месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".