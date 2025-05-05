Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры считаются неприхотливыми, но это иллюзия. На самом деле они капризны, обидчивы и точно знают, чего хотят. Пару промахов — и вы получите не ведро плодов, а горстку. Что делать, чтобы томаты одарили по-настоящему щедрым урожаем?

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Условия, без которых урожая не будет

Первое — сорт. Подбирайте его не по фото, а по назначению: для засолки, салатов, хранения. И, конечно, он должен быть устойчивым к болезням и подходить для вашего региона.

Второе — место. Теплое, солнечное и без застоя влаги. Под навесом — идеально: так кусты не заливает дождями и они меньше болеют.

Третье — почва. Её нужно готовить заранее. Осенью — органика, весной — компост и минеральные удобрения (например, Cererit или NPK).

Уход — не просто полив

Помидоры не любят, когда льют "по листьям". Только под корень, лучше утром. И никаких холодных ливней из шланга. Регулярно рыхлите почву, мульчируйте — это защищает от пересыхания и перегрева.

Очень важны:

Расстояние между кустами — чтобы не загущались

Подвязка — для поддержки вьющихся сортов

Прищипка боковых побегов — чтобы куст тратил силы на плоды, а не на зелёную массу

Удаление нижних листьев — особенно если они пожелтели или касаются земли

Маленькие хитрости, которые работают

"Фрукты нужно собирать рано, тогда растение направит силы на новые", — напоминает агроном Мари Покорна.

Также она советует сажать рядом базилик или бархатцы — они защищают от вредителей и улучшают вкус томатов.

Для профилактики болезней используют молочную сыворотку или слабый настой крапивы. А если фитофтора уже пришла — без тяжёлой артиллерии не обойтись.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

