Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив

Помидоры считаются неприхотливыми, но это иллюзия. На самом деле они капризны, обидчивы и точно знают, чего хотят. Пару промахов — и вы получите не ведро плодов, а горстку. Что делать, чтобы томаты одарили по-настоящему щедрым урожаем?
Первое — сорт. Подбирайте его не по фото, а по назначению: для засолки, салатов, хранения. И, конечно, он должен быть устойчивым к болезням и подходить для вашего региона.
Второе — место. Теплое, солнечное и без застоя влаги. Под навесом — идеально: так кусты не заливает дождями и они меньше болеют.
Третье — почва. Её нужно готовить заранее. Осенью — органика, весной — компост и минеральные удобрения (например, Cererit или NPK).
Помидоры не любят, когда льют "по листьям". Только под корень, лучше утром. И никаких холодных ливней из шланга. Регулярно рыхлите почву, мульчируйте — это защищает от пересыхания и перегрева.
Очень важны:
Расстояние между кустами — чтобы не загущались
Подвязка — для поддержки вьющихся сортов
Прищипка боковых побегов — чтобы куст тратил силы на плоды, а не на зелёную массу
Удаление нижних листьев — особенно если они пожелтели или касаются земли
"Фрукты нужно собирать рано, тогда растение направит силы на новые", — напоминает агроном Мари Покорна.
Также она советует сажать рядом базилик или бархатцы — они защищают от вредителей и улучшают вкус томатов.
Для профилактики болезней используют молочную сыворотку или слабый настой крапивы. А если фитофтора уже пришла — без тяжёлой артиллерии не обойтись.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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