Многие сажают помидоры, как обычную рассаду: аккуратно, на ту же глубину, что и в стаканчике. А потом удивляются, почему кусты хилые, плодов мало, а на грядке — ботва с тонкими стеблями. Вся магия томатов начинается с глубокой посадки — и здесь важна каждая деталь.
У томатов есть одна особенность: они легко наращивают дополнительные корни из подземной части стебля. А значит, чем глубже их посадить, тем мощнее будет корневая система. А вместе с ней — устойчивость, сила и урожай.
Как правильно сажать:
Выкапывают яму глубже, чем размер горшка, в котором росла рассада
Стебель укладывают под наклоном, чтобы он легче ушёл в грунт
Землю насыпают до первых настоящих листьев — а если саженец вытянулся, первые листья можно удалить и заглубить до следующих
В теплицу или контейнер — с конца апреля, если нет ночных заморозков
В открытый грунт — не раньше середины мая, когда риск похолодания окончательно ушёл
Помидоры плохо переносят холод: одна морозная ночь может свести на нет весь труд по выращиванию рассады.
Сильные корни — значит, растения не боятся жары и засухи
Больше плодов — благодаря стабильному питанию
Меньше болезней — устойчивость начинается с корней
А в остальном — помидоры вполне благодарны. Дайте им тепло, воду и опору — и они отплатят ведром сочных, ароматных плодов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".