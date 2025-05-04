Одна лопата — и помидоры перестали болеть: где скрыта сила крепкого куста

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1:39
Садоводство

Многие сажают помидоры, как обычную рассаду: аккуратно, на ту же глубину, что и в стаканчике. А потом удивляются, почему кусты хилые, плодов мало, а на грядке — ботва с тонкими стеблями. Вся магия томатов начинается с глубокой посадки — и здесь важна каждая деталь.

Куст томатов
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов

Почему помидоры любят "нырять" глубже

У томатов есть одна особенность: они легко наращивают дополнительные корни из подземной части стебля. А значит, чем глубже их посадить, тем мощнее будет корневая система. А вместе с ней — устойчивость, сила и урожай.

Как правильно сажать:

  • Выкапывают яму глубже, чем размер горшка, в котором росла рассада

  • Стебель укладывают под наклоном, чтобы он легче ушёл в грунт

  • Землю насыпают до первых настоящих листьев — а если саженец вытянулся, первые листья можно удалить и заглубить до следующих

Когда сажать — тоже важно

  • В теплицу или контейнер — с конца апреля, если нет ночных заморозков

  • В открытый грунт — не раньше середины мая, когда риск похолодания окончательно ушёл

Помидоры плохо переносят холод: одна морозная ночь может свести на нет весь труд по выращиванию рассады.

Что даёт правильная глубина

  • Сильные корни — значит, растения не боятся жары и засухи

  • Больше плодов — благодаря стабильному питанию

  • Меньше болезней — устойчивость начинается с корней

А в остальном — помидоры вполне благодарны. Дайте им тепло, воду и опору — и они отплатят ведром сочных, ароматных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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