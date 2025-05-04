Морковь кажется простой: посеял — и забыл. Но стоит хоть немного промахнуться с почвой или поливом, и вместо ровных оранжевых красавиц вырастают рогатые, сухие и потрескавшиеся "недоовощи". Чтобы этого не случилось, нужно помнить несколько важных весенних правил.
Для моркови подойдёт солнечный участок, где в прошлом году не росли её ближайшие "родственники" — петрушка, сельдерей, укроп. Грядка должна быть:
рыхлой и дренированной
удобренной компостом, но не перегноем
без камней и глины — в тяжёлой почве корнеплоды разветвляются
Не стоит высаживать морковь в слишком влажный или кислый грунт: она быстро загнивает и плохо прорастает.
Сеять можно с апреля, причём лучше — постепенно, до середины июля, чтобы урожай был "волнами".
Расстояние между рядами — 25-30 см
Глубина посева — около 1 см
Рядом стоит посеять редис или шпинат — они взойдут быстрее и обозначат ряды
Для удобства можно использовать семенные ленты, но это скорее для ленивых — стоят дорого, а пользы не больше.
Моркови необходим регулярный полив, особенно в первые недели. Влага помогает семенам раскрыться. При этом важно не переувлажнять почву — иначе начнёт расти не корень, а ботва.
Через 3-4 недели появляются всходы. Тогда:
Прореживаем посадки, оставляя по 5-7 см между растениями
Удаляем сорняки
Не вносим удобрения — иначе получим рыхлые, водянистые корнеплоды
Собирать можно через 2-3 месяца. Лучше всего морковь проявляет себя в летних тушёных блюдах, соках и салатах — особенно, если выросла без химии и заботливо прореживалась.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".