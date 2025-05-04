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Морковь не такая простушка, как кажется: капризов у неё не меньше, чем у клубники

2:04
Садоводство

Морковь кажется простой: посеял — и забыл. Но стоит хоть немного промахнуться с почвой или поливом, и вместо ровных оранжевых красавиц вырастают рогатые, сухие и потрескавшиеся "недоовощи". Чтобы этого не случилось, нужно помнить несколько важных весенних правил.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Место и почва — половина успеха

Для моркови подойдёт солнечный участок, где в прошлом году не росли её ближайшие "родственники" — петрушка, сельдерей, укроп. Грядка должна быть:

  • рыхлой и дренированной

  • удобренной компостом, но не перегноем

  • без камней и глины — в тяжёлой почве корнеплоды разветвляются

Не стоит высаживать морковь в слишком влажный или кислый грунт: она быстро загнивает и плохо прорастает.

Когда и как сеять

Сеять можно с апреля, причём лучше — постепенно, до середины июля, чтобы урожай был "волнами".

  • Расстояние между рядами — 25-30 см

  • Глубина посева — около 1 см

  • Рядом стоит посеять редис или шпинат — они взойдут быстрее и обозначат ряды

Для удобства можно использовать семенные ленты, но это скорее для ленивых — стоят дорого, а пользы не больше.

Полив и прореживание: два ключа к успеху

Моркови необходим регулярный полив, особенно в первые недели. Влага помогает семенам раскрыться. При этом важно не переувлажнять почву — иначе начнёт расти не корень, а ботва.

Через 3-4 недели появляются всходы. Тогда:

  • Прореживаем посадки, оставляя по 5-7 см между растениями

  • Удаляем сорняки

  • Не вносим удобрения — иначе получим рыхлые, водянистые корнеплоды

Урожай и вкус: терпение вознаграждается

Собирать можно через 2-3 месяца. Лучше всего морковь проявляет себя в летних тушёных блюдах, соках и салатах — особенно, если выросла без химии и заботливо прореживалась.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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