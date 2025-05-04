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Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки

1:45
Садоводство

Малина может расти где угодно — хоть вдоль лесных тропинок, хоть на балконе. Но чтобы она плодоносила не "по настроению", а стабильно и обильно, весной ей нужен особый подход. Правильная обрезка и питательная подпитка — два ключа к сочному урожаю.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Почему малина не такая простая, как кажется

На первый взгляд — неприхотливый куст. Но если весной запустить уход, к лету можно остаться без ягод. Малина быстро теряет силы на ненужные побеги, легко заболевает и не любит перегноя, если с ним переборщить. А вот когда всё вовремя — куст благодарит ведром ароматных ягод.

Как обрезать кусты малины весной

До конца апреля важно провести обрезку:

  • Удаляют однолетние побеги, которые отнимают у куста силы.

  • Срезают повреждённые морозом или травмированные ветки.

  • Сильные побеги аккуратно подвязывают к проволоке, чтобы избежать перегрузки и сломов.

Если малина была посажена осенью, её подрезают на высоту 10-30 см — это стимулирует рост сильных побегов.

Важно: после обрезки почву вокруг кустов мульчируют щепой или растительными остатками, но не слишком толсто — иначе корни начнут задыхаться.

Подкормка: без неё - никуда

Малина обожает питательную почву. Весной её обязательно подкармливают:

  • Натурально — компостом или разведённым куриным помётом

  • Минерально — гранулированными удобрениями NPK или Cererit (важно, чтобы не содержали хлор)

Перед этим почву слегка рыхлят, чтобы удобрение проникало глубже. После — обязательно поливают, иначе корни не получат нужных веществ.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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