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Томаты замерзли на пороге лета: как нетерпение срывает помидорный сезон

1:37
Садоводство

Помидоры — любимцы дачников, но за их тепличным характером скрываются капризы. Особенно когда речь заходит о пересадке в пластиковые контейнеры. Сделал это слишком рано — и ночной холод может свести все старания на нет. Ниже — простые, но важные правила для тех, кто хочет вырастить томаты без потерь.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Главное правило — не торопиться

Даже если рассада выглядит крепкой и уже просится на свежий воздух, спешка может навредить.
Для контейнерного выращивания оптимальное время посадки — конец апреля, но только при устойчиво тёплой погоде. В случае затяжных холодов лучше подождать до начала мая.

Прежде чем высаживать:

  • внимательно следите за ночными температурами (не ниже +10 °C)

  • обязательно закаливайте рассаду, постепенно приучая её к уличным условиям

  • учитывайте регион — в южных областях пересадку можно начинать раньше, чем в северных

Почему пластиковый контейнер — не просто альтернатива

Контейнер защищает корневую систему от холода снизу и позволяет контролировать состав почвы. Он идеален для балконов, террас и маленьких участков. Но из-за ограниченного объема требует:

  • регулярного полива

  • подкормок (томаты быстро "выедают” питательные вещества)

  • прищипки пасынков, особенно у высокорослых сортов

Как подготовить рассаду

Чтобы растение легче прижилось:

  • сажайте помидоры глубже, чем они росли в стаканчиках — вплоть до первых листьев

  • хорошо разрыхлите почву в контейнере

  • на дно можно положить немного компоста или перегноя

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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