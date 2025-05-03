Грядка на двоих, а они дерутся: почему огурцы не терпят соседей слишком близко

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — один из самых благодарных овощей для выращивания. Их любят и дети, и взрослые, они хороши в салате, на бутерброде, в маринаде или прямо с грядки. Но даже эти зелёные простачки требуют внимания к деталям — особенно на старте.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Чем отличаются огурцы для салатов и маринования

Салатные сорта нуждаются в большем пространстве, чем маринованные. У них крупнее листовая масса и больше побегов. Зато огурцы для засолки можно сажать плотнее — плоды у них мельче, а кусты компактнее.

Рекомендованные схемы посадки:

Маринованные огурцы: 30-40 см между растениями в ряду и 50-100 см между рядами

Салатные огурцы: 50 см между растениями и 80-100 см между рядами

Самыми прожорливыми в плане пространства считаются змеевидные сорта — их обычно сажают в теплицах или контейнерах.

Вертикальное выращивание — больше пользы и меньше проблем

Подвязывание огурцов вверх экономит место, улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых болезней. Побеги не валяются на земле, листья остаются сухими, а плоды — чистыми.

Пока огурцы малы, не теряйте время

До того как огурцы наберут силу, между ними можно временно посадить быстрорастущие культуры: салат, кольраби, редис. Это поможет использовать пространство рационально, не мешая будущим плетям.

Бонус: ошибок можно избежать

Огурцы, несмотря на неприхотливость, часто страдают от переувлажнения, сквозняков и тесноты. Соблюдение расстояния при посадке — это не формальность, а реальный способ вырастить здоровые и урожайные кусты.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

