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Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза

1:52
Садоводство

Не обязательно ждать арбузов из Турции или Узбекистана — их вполне можно вырастить и на собственном участке. Главное — немного терпения, солнца и воды. Взамен — сладкие, сочные плоды с ароматом лета. Ниже — простая пошаговая схема, которая поможет сделать это даже новичку.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Посев: начинать рано, но с умом

Семена арбуза высевают с конца марта до апреля. Для этого понадобятся:

  • неглубокие горшочки

  • лёгкий рыхлый субстрат

  • семена арбуза (по 2-3 штуки на ёмкость)

Семена заглубляют на полсантиметра, а почву поддерживают во влажном состоянии. Первые всходы появляются примерно через 2 недели. Рассаду держат в тёплом, светлом месте.

Высадка в открытый грунт: ждать, когда потеплеет

В грунт арбузы можно сажать только после 15 мая — когда минует угроза заморозков. Выбираем самое солнечное и защищённое от ветра место.

Порядок действий:

  • перекопать и разрыхлить землю

  • заранее (лучше осенью) внести навоз

  • при посадке добавить компост

  • выкапывать широкие лунки на расстоянии 150-200 см

  • в каждую — по 2-3 саженца

После посадки землю уплотняют и хорошо поливают.

Уход: без воды — никуда

Арбузы обожают тепло и влагу. Поливать их нужно обильно, особенно в жару. В засушливые дни — несколько раз в день, желательно отстоянной водой. Но важно не заливать — корни не любят застоя.

Сбор: когда арбуз "созрел"

Первые арбузы поспевают к концу августа. Один из признаков зрелости — подсохшая плодоножка. Также стоит прислушаться: спелый арбуз при постукивании издаёт глухой звук.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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