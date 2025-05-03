Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не обязательно ждать арбузов из Турции или Узбекистана — их вполне можно вырастить и на собственном участке. Главное — немного терпения, солнца и воды. Взамен — сладкие, сочные плоды с ароматом лета. Ниже — простая пошаговая схема, которая поможет сделать это даже новичку.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Посев: начинать рано, но с умом

Семена арбуза высевают с конца марта до апреля. Для этого понадобятся:

неглубокие горшочки

лёгкий рыхлый субстрат

семена арбуза (по 2-3 штуки на ёмкость)

Семена заглубляют на полсантиметра, а почву поддерживают во влажном состоянии. Первые всходы появляются примерно через 2 недели. Рассаду держат в тёплом, светлом месте.

Высадка в открытый грунт: ждать, когда потеплеет

В грунт арбузы можно сажать только после 15 мая — когда минует угроза заморозков. Выбираем самое солнечное и защищённое от ветра место.

Порядок действий:

перекопать и разрыхлить землю

заранее (лучше осенью) внести навоз

при посадке добавить компост

выкапывать широкие лунки на расстоянии 150-200 см

в каждую — по 2-3 саженца

После посадки землю уплотняют и хорошо поливают.

Уход: без воды — никуда

Арбузы обожают тепло и влагу. Поливать их нужно обильно, особенно в жару. В засушливые дни — несколько раз в день, желательно отстоянной водой. Но важно не заливать — корни не любят застоя.

Сбор: когда арбуз "созрел"

Первые арбузы поспевают к концу августа. Один из признаков зрелости — подсохшая плодоножка. Также стоит прислушаться: спелый арбуз при постукивании издаёт глухой звук.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

