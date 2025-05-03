Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза

Не обязательно ждать арбузов из Турции или Узбекистана — их вполне можно вырастить и на собственном участке. Главное — немного терпения, солнца и воды. Взамен — сладкие, сочные плоды с ароматом лета. Ниже — простая пошаговая схема, которая поможет сделать это даже новичку.
Семена арбуза высевают с конца марта до апреля. Для этого понадобятся:
неглубокие горшочки
лёгкий рыхлый субстрат
семена арбуза (по 2-3 штуки на ёмкость)
Семена заглубляют на полсантиметра, а почву поддерживают во влажном состоянии. Первые всходы появляются примерно через 2 недели. Рассаду держат в тёплом, светлом месте.
В грунт арбузы можно сажать только после 15 мая — когда минует угроза заморозков. Выбираем самое солнечное и защищённое от ветра место.
Порядок действий:
перекопать и разрыхлить землю
заранее (лучше осенью) внести навоз
при посадке добавить компост
выкапывать широкие лунки на расстоянии 150-200 см
в каждую — по 2-3 саженца
После посадки землю уплотняют и хорошо поливают.
Арбузы обожают тепло и влагу. Поливать их нужно обильно, особенно в жару. В засушливые дни — несколько раз в день, желательно отстоянной водой. Но важно не заливать — корни не любят застоя.
Первые арбузы поспевают к концу августа. Один из признаков зрелости — подсохшая плодоножка. Также стоит прислушаться: спелый арбуз при постукивании издаёт глухой звук.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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