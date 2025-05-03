Посеял весной — ешь в июле: как не испортить свёклу уже в день посадки

Свекла — не капризна и вполне по силам даже начинающим садоводам. Из одного пакетика семян можно вырастить целую партию сочных корнеплодов: для борща, салатов, заготовок и даже десертов. Но есть несколько тонкостей, которые помогут получить максимум от грядки.
Сеять свеклу можно с середины апреля, если почва уже достаточно прогрелась. Май — тоже подходящее время, особенно если не хочется рисковать весенними заморозками. Поздний посев даст более сладкий урожай, но рост будет медленнее.
Для свеклы идеальны:
Солнечные участки
Суглинистая или песчаная почва, богатая гумусом
Междурядья — около 30 см, глубина заделки семян — 2-4 см
После посева грядку лучше прикрыть белым нетканым материалом — он создаст оптимальную температуру и ускорит прорастание. Особенно важно это при апрельском посеве.
Когда появятся первые всходы, их нужно проредить, чтобы корнеплоды не мешали друг другу. Свекле важна влага — особенно в первый месяц роста, но переливы недопустимы. Почва должна быть умеренно влажной, без застоя воды.
Что ещё нужно свекле:
Регулярное рыхление почвы
Удаление сорняков
Поддержание равномерной влажности
Свеклу можно собирать поэтапно — часть употреблять в свежем виде, часть отправлять в уксусную заливку. Излишки отлично хранятся в прохладном месте, а для супов или борща свеклу легко заморозить, как морковь или петрушку.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.