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Посеял весной — ешь в июле: как не испортить свёклу уже в день посадки

Садоводство

Свекла — не капризна и вполне по силам даже начинающим садоводам. Из одного пакетика семян можно вырастить целую партию сочных корнеплодов: для борща, салатов, заготовок и даже десертов. Но есть несколько тонкостей, которые помогут получить максимум от грядки.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Когда сеять свеклу: не торопиться, но и не затягивать

Сеять свеклу можно с середины апреля, если почва уже достаточно прогрелась. Май — тоже подходящее время, особенно если не хочется рисковать весенними заморозками. Поздний посев даст более сладкий урожай, но рост будет медленнее.

Для свеклы идеальны:

  • Солнечные участки

  • Суглинистая или песчаная почва, богатая гумусом

  • Междурядья — около 30 см, глубина заделки семян — 2-4 см

После посева грядку лучше прикрыть белым нетканым материалом — он создаст оптимальную температуру и ускорит прорастание. Особенно важно это при апрельском посеве.

Уход без фанатизма: полив, прореживание, рыхление

Когда появятся первые всходы, их нужно проредить, чтобы корнеплоды не мешали друг другу. Свекле важна влага — особенно в первый месяц роста, но переливы недопустимы. Почва должна быть умеренно влажной, без застоя воды.

Что ещё нужно свекле:

  • Регулярное рыхление почвы

  • Удаление сорняков

  • Поддержание равномерной влажности

Урожай и заготовки: ничего не пропадёт

Свеклу можно собирать поэтапно — часть употреблять в свежем виде, часть отправлять в уксусную заливку. Излишки отлично хранятся в прохладном месте, а для супов или борща свеклу легко заморозить, как морковь или петрушку.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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