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Маленький ритуал — большой урожай: почему крыжовник любит, когда на него ругаются с утра

2:15
Садоводство

Крыжовник может порадовать богатым урожаем — если дать ему немного внимания весной. Этот не самый капризный кустарник отблагодарит за заботу яркими, сочными ягодами, из которых летом можно делать варенье, компоты или есть прямо с куста.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Что за зверь такой — крыжовник

Ботаники называют его "волосатым крыжовником" — за характерные опушённые плоды. Ягоды обычно круглые или овальные, с заметными продольными полосками. Они содержат немало витаминов (С, Е, А), клетчатку и минералы, особенно калий и магний. За кислинку в них отвечают лимонная и яблочная кислоты.

Весенняя обрезка — безжалостно, но по делу

Обрезку начинают ещё до пробуждения растения.
Вот что нужно учесть:

  • Удаляют все повреждённые и подмёрзшие ветки — иначе могут развиться грибковые болезни.

  • В первый год оставляют по 2-3 почки на каждом побеге.

  • Во второй год выбирают 4-6 сильных вертикальных побегов, укорачивая их на треть.

  • На третий год основные ветви укорачивают до 10-12 почек, боковые — до 3-5.

  • Обязательно удаляется вся прикорневая поросль.

Полив — только по необходимости

Если куст уже укоренился, дополнительный полив не нужен. Но в засушливые недели весной и в начале лета важно следить, чтобы почва не пересыхала — особенно во время цветения и наливания плодов.

Мульча помогает сохранить влагу, защитить корни от перепадов температур и сдержать рост сорняков.

Чем "кормить" крыжовник

Перед цветением — лучшее время для подкормки:

  • Подойдут удобрения без хлора с микроэлементами (например, Cererit) или комплексные NPK-гранулы.

  • Если листья желтеют — стоит добавить сульфат калия.

  • Раз в 3-4 года — компост или навоз.

  • Отличный бюджетный вариант — крапивный настой. Он не только укрепляет куст, но и помогает отпугнуть тлю.

После удобрения кусты нужно полить — или просто внести питательные вещества перед дождём.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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