Маленький ритуал — большой урожай: почему крыжовник любит, когда на него ругаются с утра

Крыжовник может порадовать богатым урожаем — если дать ему немного внимания весной. Этот не самый капризный кустарник отблагодарит за заботу яркими, сочными ягодами, из которых летом можно делать варенье, компоты или есть прямо с куста.
Ботаники называют его "волосатым крыжовником" — за характерные опушённые плоды. Ягоды обычно круглые или овальные, с заметными продольными полосками. Они содержат немало витаминов (С, Е, А), клетчатку и минералы, особенно калий и магний. За кислинку в них отвечают лимонная и яблочная кислоты.
Обрезку начинают ещё до пробуждения растения.
Вот что нужно учесть:
Удаляют все повреждённые и подмёрзшие ветки — иначе могут развиться грибковые болезни.
В первый год оставляют по 2-3 почки на каждом побеге.
Во второй год выбирают 4-6 сильных вертикальных побегов, укорачивая их на треть.
На третий год основные ветви укорачивают до 10-12 почек, боковые — до 3-5.
Обязательно удаляется вся прикорневая поросль.
Если куст уже укоренился, дополнительный полив не нужен. Но в засушливые недели весной и в начале лета важно следить, чтобы почва не пересыхала — особенно во время цветения и наливания плодов.
Мульча помогает сохранить влагу, защитить корни от перепадов температур и сдержать рост сорняков.
Перед цветением — лучшее время для подкормки:
Подойдут удобрения без хлора с микроэлементами (например, Cererit) или комплексные NPK-гранулы.
Если листья желтеют — стоит добавить сульфат калия.
Раз в 3-4 года — компост или навоз.
Отличный бюджетный вариант — крапивный настой. Он не только укрепляет куст, но и помогает отпугнуть тлю.
После удобрения кусты нужно полить — или просто внести питательные вещества перед дождём.
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