Грибы растут сами, а вы только собираете: да, и такое возможно без дачи

Шампиньоны не зря считаются одними из самых универсальных грибов. Они хороши и в супах, и в рагу, и на гриле. А теперь представьте, что собирать их можно прямо у себя дома — и не один раз, а в течение нескольких месяцев.
Домашнее выращивание грибов имеет очевидные плюсы:
Не все уверены в безопасности "дикого" сбора, а вот культивирование в домашних условиях даёт уверенность в результате. Тем более, что всё необходимое можно купить в готовом виде.
Для выращивания используется субстрат, чаще всего на основе свежего конского навоза с добавлением измельчённой соломы или отрубей. Его подвергают ферментации и обязательно пропаривают, чтобы уничтожить возможные патогены. После этого в субстрат вносят мицелий — грибницу, которая будет постепенно захватывать всю массу.
В магазинах продаются готовые блоки с субстратом в плёнке и мешочком покровной земли. Всё, что нужно:
Поместить блок в помещение с температурой 20-24 °C.
Через 18-20 дней, когда мицелий прорастёт, срезать фольгу, оставив бортики.
Разрыхлить поверхность и засыпать влажной покровной землёй.
Обеспечить влажность (при необходимости — укрыть фольгой или газетой), но не допускать застоя воды.
Как только мицелий прорастёт через 2/3 слоя, перемешать почву.
Понизить температуру до 15-18 °C и прекратить полив — начинается формирование плодовых тел.
Через несколько дней появляются первые грибки. Когда они достигнут 1-2 см, полив возобновляют. Урожай созревает волнами — всего до 5-6 волн, пока субстрат не истощится.
Грибы вынимают круговыми движениями, не обрезая ножки в земле. Хранить их можно в холодильнике, а также сушить, замораживать или стерилизовать. Использованный субстрат отлично подойдёт для компоста или как основа для выращивания овощей.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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