Идеальные условия для черри: как выбрать контейнер и удобрения

Говорят, что помидоры — это конфеты природы, и ничто не сравнится с удовольствием от свежего черри-томата. Отличная новость заключается в том, что для их выращивания не требуется много места — черри могут прекрасно расти в горшках.

Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры черри

Независимо от того, хотите ли вы использовать их для салатов, супов или просто для перекусов, процесс выращивания черри-томатов достаточно прост, если учитывать несколько ключевых моментов. Вот 10 советов по успешному выращиванию черри-томат в горшках и контейнерах.

Начните с "правильных" семян

Не все сорта черри-томатов подходят для посадки в горшки, поэтому выбирайте правильные виды. По словам Нейтана Торна, генерального директора Handy Flowers, это важно для успешного старта. «Обратите внимание на небольшие сорта, такие как 'Tiny Tim' или 'Patio Princess'. Более крупные, как 'Sun Sugar', требуют больше места и поддержки, но могут расти и в больших горшках», — рекомендует он.

Выбирайте горшки с хорошим дренажом

Выбор горшка для черри-томатов — это не только эстетическое решение. «Один из наиболее важных аспектов — это полив и дренаж, который влияет на контейнеры с растениями», — объясняет Майкл Эванс, сопредприниматель Evans West Valley Spray Co. Он рекомендует выбирать контейнеры с не менее чем тремя- пятью дренажными отверстиями, чтобы избежать избытка влаги, который может привести к гниению корней.

Не используйте поддон

Хотя вы, возможно, привыкли ставить другие горшки в поддоны, Эванс считает, что это не подходит для черри-томатов. «Горшки не должны стоять в поддонах с водой: чтобы избежать повторного всасывания, не позволяйте поддону оставаться заполненным водой», — советует он. «После каждого полива я поднимаю горшки на подставках или кирпичах, чтобы воздух мог циркулировать снизу».

Не забывайте о глубоком поливе

Эванс настаивает на глубоком поливе. «Пропитайте почву до тех пор, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий», — instructs. «Кроме того, приостановите полив, пока верхний слой почвы на один-два дюйма не высохнет». (Вы можете проверить влажность, просто вжав палец в землю.)

Добавьте мульчу

Мульча очень важна для роста ваших черри-томатов. «Нанесите слой мульчи из соломы или коры толщиной один дюйм, чтобы сохранить влагу и стабилизировать температуру почвы», — говорит Эванс.

Не поливайте на убеждение

Избыток влаги является серьезной проблемой для большинства растений, поэтому Эванс предупреждает против полива только из-за предосторожности. «Черри-томаты не любят влажную почву», — говорит он. «Чрезмерная влажность приводит к гниению корней и заболеваниям от грибков».

Установите подпорки

Не упустите момент с поддержкой! Эдуард Негоденко, эксперт по ландшафтному дизайну и директор компании Avanti Landscaping, говорит, что черри-томаты нуждаются в поддержке. «Я устанавливаю опору с помощью клетки для томатов или бамбуковых колышков, чтобы предотвратить поломку стеблей под весом плодов», — объясняет он.

Торн советует рассмотреть использование шпалеры для более крупных растений. «Меньшим сортам она может не понадобиться, но они остаются аккуратными», — добавляет он.

Настройте план удобрений

При первой посадке черри-томатов Негоденко использует медленно растворимое органическое удобрение, а затем меняет его. «С момента цветения я перехожу на жидкое удобрение, которое применяю каждые две недели, поддерживая баланс между азотом, фосфором и калием для плодов в горшках», — говорит он. Негоденко добавляет, что избыток азота приводит к излишнему наращиванию листвы и недостатку томатов, поэтому важно следовать инструкциям по дозировке удобрений.

Регулярно обрезайте

Обрезка — это обязательная процедура для поддержания здоровья большинства растений, особенно черри-томат в горшках. «Я обрезаю пасынки — маленькие побеги между основным стеблем и ветвями с плодами — чтобы сосредоточить больше энергии на производстве плодов», — говорит Негоденко. «Нижние листья также обрезаются для улучшения вентиляции и предотвращения заражения растений грибковыми спорами».