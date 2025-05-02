Как поддержать пионы: 3 эффективных чпособа для красоты цветов

4:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда пионы распускаются весной, их громоздкие и яркие цветы всегда поражают воображение. Однако многослойные лепестки, придающие цветам красоту, также делают их довольно тяжёлыми. Драгоценные цветы могут наклониться к земле или, что еще хуже, отломаться — но этого никому не хочется. В этом случае на помощь приходит поддержка — простой, но важный шаг для обеспечения обильного цветения, которое можно наслаждаться в саду или в букете. Вот что нужно знать о том, когда и как поддерживать пионы, чтобы поддержать их великолепные цветы.

Фото: flickr.com by F. D. Richards, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пионы

Какие пионы нуждаются в поддержке

Традиционные садовые или китайские пионы (Paeonia lactiflora и их гибриды) выиграют от поддержки. А вот древовидные пионы и ито-пионы (пересеченные гибриды садовых и древовидных пионов) обычно не требуют поддержания своих веток.

Когда поддерживать пионы

Лучшее время для поддержки садовых пионов — до их активного роста. Вам следует избегать нарушения корней или поломки ветвей, устанавливая подпорки после начала роста.

Если вы планируете сажать пионы, подготовьте вашу стратегию поддержки заранее. Если пионы уже посажены, добавьте подпорки осторожно, когда растение находится в состоянии лёжки зимой или ранней весной. Если стебли ваших пионов превышают пять дюймов, рассмотрите возможность использования более нежных методов обертывания с помощью сетки или веревки над металлическими решетками.

Способы поддержки

При поддержке вы можете выбрать либо самодельные решения, либо купленные аксессуары.



Специализированные клетки для пионов являются самым прочным выбором для одиночных пионов в смешанных бордюрах или клумбах. Это металлическое кольцо с решеткой сверху, которое поддерживает растущие стебли и цветы. Они оправдают свою стоимость, если у вас всего несколько пионов для поддержки. Их следует устанавливать в начале сезона, чтобы избежать повреждения стеблей.

Специализированные клетки для пионов являются самым прочным выбором для одиночных пионов в смешанных бордюрах или клумбах. Это металлическое кольцо с решеткой сверху, которое поддерживает растущие стебли и цветы. Они оправдают свою стоимость, если у вас всего несколько пионов для поддержки. Их следует устанавливать в начале сезона, чтобы избежать повреждения стеблей. Клетки более низкого качества будут тоньше и слабыми соединениями. Некоторые садоводы используют стандартные решетки для томатов как альтернативу клеткам для пионов.

Кольца представляют собой набор полукругов без решетки сверху. Они проще устанавливаются после начала роста, но могут быть менее надежными, чем клетки. В идеале их высота должна быть не менее 60 см.

Коррозия

Этот метод, вероятно, самый бюджетный, так как использует предметы, которые вы, вероятно, уже имеете дома. Вы в основном строите круговую клетку из деревянных или металлических колышков, обвязанную веревкой. Для молодого пиона вы можете даже использовать упавшие ветви в качестве колышков. Прочные деревянные или металлические колышки дадут зрелому пиону необходимую поддержку.

Метод: установите 4–6 колышков в круге вокруг пиона, когда он находится в состоянии покоя или только начинает расти. Обвяжите каждый колышек веревкой, создавая верхнюю и нижнюю петли, поддерживая высокое натяжение, чтобы закрепить ветви.

К. Л. Форнари, автор и консультант по садоводству, рекомендует низкозатратный, практически невидимый способ поддержки одного пиона даже в течение растущего сезона. Она устанавливает один колышек, достаточно высокий, чтобы быть на 5-7 см выше пиона, в центре растения, втыкая его на 20-23 см в землю. Затем она прикрепляет садовую веревку к колышку и, не отрезая веревку, обвязывает отдельные стебли, возвращая к колышку, создавая радиальный узор. В результате получается конструкция, похожая на спицы зонт, однако сам пиона полностью скрывает её.

Обёртывание

Этот метод хорошо подходит для длинных рядов пионов (или георгинов, или цинний). Когда пионы менее 30 см в высоту, выстраивайте металлические или деревянные колышки по внешнему ряду и прикрепляйте сетку с 12-сантиметровыми ячейками сверху пионов на высоте 45-50 см от земли. Сетка должна быть очень напряженной.

Подобный метод — использование зеленых металлических колышков, доступных в большинстве садовых центров, с зеленой веревкой. Вы можете «зафиксировать» веревку, обернув её дважды вокруг колышка и поддерживая натяжение.