Поддержите здоровье своей яблони: важные меры в начале сезона

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Май является решающим месяцем для будущего урожая яблок. Правильный уход в этот период обеспечивает обилие крупных, сочных плодов с насыщенным вкусом. Опытные садоводы делятся тремя ключевыми действиями, которые нужно выполнить в начале сезона.

Защита от болезней – основа здоровья дерева

Как только почки на яблоне начинают набухать, но еще до распускания первых листьев, крайне важно провести профилактическую обработку. Для этого идеально подойдут:

Фунгицид «Хорус» (развести согласно инструкции)

1% раствор бордоской смеси

Такие обработки создают надежную защиту от монолиоза и других грибковых инфекций, которые могут уничтожить до 80% урожая. Обработку необходимо проводить тщательно, чтобы раствор покрывал весь ствол и все ветви.

Правильный полив – залог сочности плодов

Влага в мае критически важна для формирования плодов. Необходимо соблюдать строгий график полива:

Первый полив: перед началом цветения (когда почки только начинают распускаться)

Второй полив: через 15–20 дней после окончания цветения

Сбалансированное удобрение – энергия для роста

В середине мая яблоне особенно нужны питательные вещества. Идеальная смесь для удобрения:

50 г азофоски (комплексное минеральное удобрение)

150 г просеянной древесной золы

Смесь равномерно распределите вокруг ствола (из расчета на 1 м²) и затем тщательно заделайте в почву. Такое удобрение:

Стимулирует рост новых побегов

Улучшает образование плодов

Увеличивает сахаристость плодов

Дополнительные советы:

После внесения удобрений замульчируйте пространство вокруг ствола компостом.

Регулярно проверяйте дерево на наличие вредителей.

Не позволяйте почве пересыхать в период цветения.

При точном соблюдении этих рекомендаций уже к концу лета вы соберете урожай, который удивит даже опытных садоводов — яблоки будут крупными и невероятно сладкими. Главное — не упустить нужный момент и выполнить все процедуры вовремя!