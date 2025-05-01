Поддержите здоровье своей яблони: важные меры в начале сезона

Май является решающим месяцем для будущего урожая яблок. Правильный уход в этот период обеспечивает обилие крупных, сочных плодов с насыщенным вкусом. Опытные садоводы делятся тремя ключевыми действиями, которые нужно выполнить в начале сезона.
Как только почки на яблоне начинают набухать, но еще до распускания первых листьев, крайне важно провести профилактическую обработку. Для этого идеально подойдут:
Такие обработки создают надежную защиту от монолиоза и других грибковых инфекций, которые могут уничтожить до 80% урожая. Обработку необходимо проводить тщательно, чтобы раствор покрывал весь ствол и все ветви.
Влага в мае критически важна для формирования плодов. Необходимо соблюдать строгий график полива:
В середине мая яблоне особенно нужны питательные вещества. Идеальная смесь для удобрения:
Смесь равномерно распределите вокруг ствола (из расчета на 1 м²) и затем тщательно заделайте в почву. Такое удобрение:
При точном соблюдении этих рекомендаций уже к концу лета вы соберете урожай, который удивит даже опытных садоводов — яблоки будут крупными и невероятно сладкими. Главное — не упустить нужный момент и выполнить все процедуры вовремя!
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