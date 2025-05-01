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Поддержите здоровье своей яблони: важные меры в начале сезона

2:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Май является решающим месяцем для будущего урожая яблок. Правильный уход в этот период обеспечивает обилие крупных, сочных плодов с насыщенным вкусом. Опытные садоводы делятся тремя ключевыми действиями, которые нужно выполнить в начале сезона.

Защита от болезней – основа здоровья дерева

Как только почки на яблоне начинают набухать, но еще до распускания первых листьев, крайне важно провести профилактическую обработку. Для этого идеально подойдут:

  • Фунгицид «Хорус» (развести согласно инструкции)
  • 1% раствор бордоской смеси

Такие обработки создают надежную защиту от монолиоза и других грибковых инфекций, которые могут уничтожить до 80% урожая. Обработку необходимо проводить тщательно, чтобы раствор покрывал весь ствол и все ветви.

Правильный полив – залог сочности плодов

Влага в мае критически важна для формирования плодов. Необходимо соблюдать строгий график полива:

  • Первый полив: перед началом цветения (когда почки только начинают распускаться)
  • Второй полив: через 15–20 дней после окончания цветения

Сбалансированное удобрение – энергия для роста

В середине мая яблоне особенно нужны питательные вещества. Идеальная смесь для удобрения:

  • 50 г азофоски (комплексное минеральное удобрение)
  • 150 г просеянной древесной золы

Смесь равномерно распределите вокруг ствола (из расчета на 1 м²) и затем тщательно заделайте в почву. Такое удобрение:

  • Стимулирует рост новых побегов
  • Улучшает образование плодов
  • Увеличивает сахаристость плодов

Дополнительные советы:

  • После внесения удобрений замульчируйте пространство вокруг ствола компостом.
  • Регулярно проверяйте дерево на наличие вредителей.
  • Не позволяйте почве пересыхать в период цветения.

При точном соблюдении этих рекомендаций уже к концу лета вы соберете урожай, который удивит даже опытных садоводов — яблоки будут крупными и невероятно сладкими. Главное — не упустить нужный момент и выполнить все процедуры вовремя!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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