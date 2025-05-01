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Разбираемся: для каких растений кофейная гуща может быть вредна

Садоводство » Советы

Кофейная гуща считается хорошим удобрением для сада, но следует проявлять осторожность, так как некоторые растения её не переносят вовсе.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Каждая чашка растворимого кофе оставляет за собой кофейную гущу, которую многие садоводы используют в качестве удобрения. Однако важно помнить, что не все растения реагируют на это положительно. Существует список растений, которые могут пострадать от использования кофейной гущи, и в некоторых случаях они могут даже погибнуть.

Некоторые растения не получают от кофейной гущи никаких выгод и могут пострадать больше, чем получить пользу.

Для каких растений кофейная гуща не подходит?

Несмотря на то, что кофейная гуща является питательным удобрением для многих растений, некоторые из них могут страдать от ее применения. В ней содержится много азота, калия и фосфора, что способствует общему росту, однако другие компоненты могут оказаться вредными.

Кофейная гуща содержит кофеин и кислоту, что может создавать проблемы для растений, чувствительных к низкому уровню pH. Если вы сомневаетесь, лучше сначала протестировать гущу на небольшом участке или предварительно ее компостировать, чтобы снизить кислотность. Вот растения, которые не переносят кофейную гущу:

  • Растения, предпочитающие щелочную почву, такие как лаванда, розмарин, тимьян, шалфей и олеандр.
  • Растения с чувствительными корнями, такие как орхидеи, папоротники, суккуленты (например, алоэ) и кактусы.
  • Овощные культуры, которые не любят кислую почву, такие как помидоры, перцы, огурцы, горох и фасоль.
  • Растения, чувствительные к плесени, такие как базилик, петрушка и зеленый лук.
  • Комнатные растения, чувствительные к химическому составу почвы, такие как фикус каучуконосный, юкка и драцена.

Какие растения любят кофейную гущу?

Существуют и такие растения, которые предпочитают питательные вещества, содержащиеся в кофейной гущи. Например, розы прекрасно развиваются на почве, богатой питательными веществами, а гортензии и рододендроны также любят кофейную гущу, так как она слегка подкисляет почву. Черника и смородина растут лучше благодаря кислой среде.

В саду к растениями, которым особенно нужны питательные вещества из кофейной гущи, относятся камелии, лилии и пионы. Некоторые овощи, такие как кабачки и картофель, также отмечают улучшение роста при добавлении кофейной гущи. Важно сушить гущу перед использованием, чтобы избежать образования плесени, и использовать ее умеренно, чтобы не переудобрить растения.

Полезна ли кофейная гуща для газона или против мха?

Кофейная гуща может улучшить рост и здоровье газона. Благодаря своей органической природе она также улучшает структуру почвы и поддерживает ее "живость". При удобрении газона кофейной гущей необходимо равномерно распределить ее по поверхности и затем полить. Рекомендуемая доза составляет около 50 граммов на квадратный метр, что можно применять весной, летом и осенью.

Появление мха на газонах часто связано с нехваткой питательных веществ и неблагоприятными условиями почвы. Питательные вещества из кофейной гущи укрепляют траву и повышают ее устойчивость к образованию мха. Регулярное использование кофейной гущи в качестве удобрения укрепляет газон и снижает вероятность распространения мха. Однако следует избегать удобрения молодого газона или молодых растений кофейной гущей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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