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Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать

2:10
Садоводство

Мечтаете собрать первые кабачки уже в начале лета? Тогда май — ваш месяц. Как только почва прогреется до +12…+14 °C, можно приступать к посеву. Важно правильно подготовить семена, подобрать подходящий сорт и выбрать место, где кабачки будут расти без стресса и с минимумом риска.

Кабачки
Фото: creativecommons.org by Tony Hisgett is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Кабачки

Когда и где сажать

В южных регионах посев начинают с начала мая, в средней полосе — с середины месяца, а на севере и в Сибири — ближе к июню. Ориентируйтесь не только на календарь, но и на реальную температуру почвы: холодный грунт — верный путь к гнили и заторможенному росту.

Подготовка семян и почвы

Семена калибруют, замачивают в марганцовке или фитоспорине, а затем — в стимуляторах роста. Грунт нужен плодородный, рыхлый и солнечный. Хорошие предшественники — лук, бобовые, сидераты. А вот после тыквенных кабачки лучше не сажать.

Какие сорта подойдут

Тем, кто хочет урожай пораньше, подойдут Искандер F1 или Цукеша. Любителям компактных грядок — кустовые сорта Аэронавт или Белогор F1. Если планируете консервировать или удивлять гостей необычными формами — обратите внимание на Золотинку, Негритёнка или спагетти-кабачки. А чтобы меньше возиться с болезнями — выбирайте гибриды, устойчивые к грибкам.

Как сажать

Кабачки можно посадить семенами прямо в грунт или через рассаду. Первый способ проще, второй — даёт фору на 2-3 недели. Главное — соблюдайте расстояние между растениями: кустовым нужно 70 см, плетистым — больше. После посадки грядку можно замульчировать, а в холод — укрыть.

Уход без ошибок

Поливайте тёплой водой под корень, рыхлите землю, вовремя убирайте старые листья и соблюдайте севооборот. Не увлекайтесь азотом — иначе получите буйную ботву вместо плодов. И не забывайте про слизней и тлю — они обожают кабачки не меньше вас.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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