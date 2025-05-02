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Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу

2:07
Садоводство

Спаржа — не капризная экзотика, а выносливый и многолетний овощ. Главное — посадить один раз правильно. А дальше она будет радовать каждый год — сочными побегами и почти без хлопот.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спаржа

Чем хорош аспарагус

  • Не боится морозов до -30 °C.

  • Растёт на одном месте до 20 лет.

  • Побеги вкусны и полезны — много витаминов, фолиевая кислота, клетчатка, магний и железо.

Но есть нюанс: чтобы весной вылезли ровные, нежные ростки, спарже нужно солнце, рыхлый плодородный грунт и минимум конкуренции с сорняками.

Где посадить и как подготовить место

Выбирайте место посветлее, вдали от застоявшейся влаги и с глубоко залегающими грунтовыми водами. Хорошо, если это будет грядка вдоль забора — и красиво, и удобно.

Готовим почву заранее:

  • Осенью перекапываем на 30 см, вносим компост и удобрения.

  • Весной рыхлим, добавляем золу.

Спаржа любит нейтральный pH и супесь. Навоз — только перепревший.

Как посадить

Есть три способа:

  1. Семена прямо в грунт — в мае-июне. Замочите на пару дней — это ускорит всходы.

  2. На рассаду — с конца марта. Потом пикируйте, и в конце мая высаживайте.

  3. Деление куста - подходит для взрослых растений. Разделили, заглубили и обильно полили.

Посадите в траншею — это облегчит полив.

Уход

  • Полив — регулярный, но без болота.

  • Прорыхлить — чтобы дышали корни.

  • Мульча — солома или трава. Это и влага, и защита от сорняков.

Подкармливают аспарагус 3-4 раза за сезон. А вот азот в избытке — не нужен: побеги станут ломкими.

Когда собирать и как хранить

На третий год можно срезать побеги длиной 10 см. Собирайте каждое утро — не дайте им перерасти. Храните в подвале с песком, в холодильнике или замораживайте.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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