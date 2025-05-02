Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу

Спаржа — не капризная экзотика, а выносливый и многолетний овощ. Главное — посадить один раз правильно. А дальше она будет радовать каждый год — сочными побегами и почти без хлопот.
Не боится морозов до -30 °C.
Растёт на одном месте до 20 лет.
Побеги вкусны и полезны — много витаминов, фолиевая кислота, клетчатка, магний и железо.
Но есть нюанс: чтобы весной вылезли ровные, нежные ростки, спарже нужно солнце, рыхлый плодородный грунт и минимум конкуренции с сорняками.
Выбирайте место посветлее, вдали от застоявшейся влаги и с глубоко залегающими грунтовыми водами. Хорошо, если это будет грядка вдоль забора — и красиво, и удобно.
Готовим почву заранее:
Осенью перекапываем на 30 см, вносим компост и удобрения.
Весной рыхлим, добавляем золу.
Спаржа любит нейтральный pH и супесь. Навоз — только перепревший.
Есть три способа:
Семена прямо в грунт — в мае-июне. Замочите на пару дней — это ускорит всходы.
На рассаду — с конца марта. Потом пикируйте, и в конце мая высаживайте.
Деление куста - подходит для взрослых растений. Разделили, заглубили и обильно полили.
Посадите в траншею — это облегчит полив.
Полив — регулярный, но без болота.
Прорыхлить — чтобы дышали корни.
Мульча — солома или трава. Это и влага, и защита от сорняков.
Подкармливают аспарагус 3-4 раза за сезон. А вот азот в избытке — не нужен: побеги станут ломкими.
На третий год можно срезать побеги длиной 10 см. Собирайте каждое утро — не дайте им перерасти. Храните в подвале с песком, в холодильнике или замораживайте.
Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.
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