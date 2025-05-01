Угадал сорт — собрал мешок: какие виды моркови сажать именно в мае

Май — отличный месяц для посадки моркови. Земля уже прогрелась, ночные заморозки отступили, и семена прорастают дружно. Но для хорошего урожая важны не только сроки, но и правильный выбор сорта, подготовка почвы и уход после посева.
Температура воздуха и почвы стабильна — всходы появляются быстро.
В этот период легко регулировать влажность — а морковь любит "золотую середину".
Можно комбинировать сорта с разными сроками созревания, чтобы собирать урожай волнами.
Для раннего сбора:
Нантская — цилиндрические корнеплоды, не растрескиваются.
Тушон — нежная, сочная, но не для хранения.
Для зимнего хранения:
Королева осени — крупная, сладкая, лежит долго.
Шантане — подходит даже для тяжёлых почв, устойчива к болезням.
Совет: выбирайте сорта с учётом климата — на севере подойдут холодостойкие, на юге — засухоустойчивые.
Почва должна быть рыхлой, супесчаной, без камней.
С осени вносят торф или компост, весной — рыхлят и убирают сорняки.
Кислотность — нейтральная.
Семена замачивают или барботируют для ускорения всходов. Можно использовать дражированные — их удобнее сеять.
Глубина — 2-3 см, между бороздками — 15-20 см.
Семена можно перемешать с песком или сеять на бумажной ленте.
После посева землю уплотняют и поливают аккуратно. При желании — укрывают до всходов.
Прореживание — дважды, чтобы морковь не загущалась.
Полив — умеренный, раз в 5-7 дней. За пару недель до сбора полив сокращают.
Защита от вредителей — помогает мульча, луковая шелуха, табачная пыль.
Не сажайте морковь в тяжёлую почву и не используйте свежий навоз — это почти всегда приводит к искривлённым, невкусным корнеплодам.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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