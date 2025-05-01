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Угадал сорт — собрал мешок: какие виды моркови сажать именно в мае

2:11
Садоводство

Май — отличный месяц для посадки моркови. Земля уже прогрелась, ночные заморозки отступили, и семена прорастают дружно. Но для хорошего урожая важны не только сроки, но и правильный выбор сорта, подготовка почвы и уход после посева.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Почему май — лучшее время

  • Температура воздуха и почвы стабильна — всходы появляются быстро.

  • В этот период легко регулировать влажность — а морковь любит "золотую середину".

  • Можно комбинировать сорта с разными сроками созревания, чтобы собирать урожай волнами.

Какие сорта сеять

Для раннего сбора:

  • Нантская — цилиндрические корнеплоды, не растрескиваются.

  • Тушон — нежная, сочная, но не для хранения.

Для зимнего хранения:

  • Королева осени — крупная, сладкая, лежит долго.

  • Шантане — подходит даже для тяжёлых почв, устойчива к болезням.

Совет: выбирайте сорта с учётом климата — на севере подойдут холодостойкие, на юге — засухоустойчивые.

Как подготовить грядку и семена

  • Почва должна быть рыхлой, супесчаной, без камней.

  • С осени вносят торф или компост, весной — рыхлят и убирают сорняки.

  • Кислотность — нейтральная.

  • Семена замачивают или барботируют для ускорения всходов. Можно использовать дражированные — их удобнее сеять.

Правила посева

  • Глубина — 2-3 см, между бороздками — 15-20 см.

  • Семена можно перемешать с песком или сеять на бумажной ленте.

  • После посева землю уплотняют и поливают аккуратно. При желании — укрывают до всходов.

Уход без ошибок

  • Прореживание — дважды, чтобы морковь не загущалась.

  • Полив — умеренный, раз в 5-7 дней. За пару недель до сбора полив сокращают.

  • Защита от вредителей — помогает мульча, луковая шелуха, табачная пыль.

Не сажайте морковь в тяжёлую почву и не используйте свежий навоз — это почти всегда приводит к искривлённым, невкусным корнеплодам.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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