Угадал сорт — собрал мешок: какие виды моркови сажать именно в мае

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май — отличный месяц для посадки моркови. Земля уже прогрелась, ночные заморозки отступили, и семена прорастают дружно. Но для хорошего урожая важны не только сроки, но и правильный выбор сорта, подготовка почвы и уход после посева.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Почему май — лучшее время

Температура воздуха и почвы стабильна — всходы появляются быстро.

В этот период легко регулировать влажность — а морковь любит "золотую середину".

Можно комбинировать сорта с разными сроками созревания, чтобы собирать урожай волнами.

Какие сорта сеять

Для раннего сбора:

Нантская — цилиндрические корнеплоды, не растрескиваются.

Тушон — нежная, сочная, но не для хранения.

Для зимнего хранения:

Королева осени — крупная, сладкая, лежит долго.

Шантане — подходит даже для тяжёлых почв, устойчива к болезням.

Совет: выбирайте сорта с учётом климата — на севере подойдут холодостойкие, на юге — засухоустойчивые.

Как подготовить грядку и семена

Почва должна быть рыхлой, супесчаной, без камней.

С осени вносят торф или компост, весной — рыхлят и убирают сорняки.

Кислотность — нейтральная.

Семена замачивают или барботируют для ускорения всходов. Можно использовать дражированные — их удобнее сеять.

Правила посева

Глубина — 2-3 см, между бороздками — 15-20 см.

Семена можно перемешать с песком или сеять на бумажной ленте.

После посева землю уплотняют и поливают аккуратно. При желании — укрывают до всходов.

Уход без ошибок

Прореживание — дважды, чтобы морковь не загущалась.

Полив — умеренный, раз в 5-7 дней. За пару недель до сбора полив сокращают.

Защита от вредителей — помогает мульча, луковая шелуха, табачная пыль.

Не сажайте морковь в тяжёлую почву и не используйте свежий навоз — это почти всегда приводит к искривлённым, невкусным корнеплодам.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

