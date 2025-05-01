Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы картофель на участке порадовал и ведрами, и вкусом, важно выбрать правильный сорт — не модный, а подходящий к вашей земле, климату и кулинарным привычкам. Кто-то ищет картошку для пюре, кто-то — чтобы жарить или хранить до весны. А есть и такие сорта, которые справятся сразу со всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Что учитывать при выборе сорта

Картофель бывает:

Ранним (60-85 дней) — дают урожай быстро, до прихода фитофторы.

Среднеспелым (95-115 дней) — устойчивы, хранятся хорошо, вкусные.

Поздним (от 115 дней) — идеальны для хранения, не боятся болезней.

От мякоти зависит назначение:

Белая, рассыпчатая — для пюре и запекания.

Жёлтая или кремовая — супы, салаты, жарка.

Розовая и фиолетовая — изысканные блюда, чипсы, декоративный эффект.

Сорта, которые хвалят дачники

Ранние:

Жуковский ранний — универсален, устойчив.

Антонина — даёт два урожая за сезон.

Ред Скарлетт — плотный, урожайный, долго лежит.

Беллароза — вкусный и засухоустойчивый.

Лазурит — легко приспосабливается, не болеет.

Средние:

Гала — стабильно урожайный.

Аврора — идеально разваривается в пюре.

Колобок — урожайный и неприхотливый.

Вектор — много крахмала, нужна защита от фитофторы.

Поздние:

Пикассо, Журавинка, Сатурна, Атлант - идеальны для длительного хранения и переработки.

Для разных регионов — свои герои

Сибирь и Урал: Ред Скарлет, Журавлик, Невский.

Центр России: Жуковский ранний, Урожайный.

Юг: Романтик, Вега, Лисана.

Дальний Восток: Ласточка, Камбала, Скарб.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

