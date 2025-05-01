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Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он

1:54
Садоводство

Чтобы картофель на участке порадовал и ведрами, и вкусом, важно выбрать правильный сорт — не модный, а подходящий к вашей земле, климату и кулинарным привычкам. Кто-то ищет картошку для пюре, кто-то — чтобы жарить или хранить до весны. А есть и такие сорта, которые справятся сразу со всем.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Что учитывать при выборе сорта

Картофель бывает:

  • Ранним (60-85 дней) — дают урожай быстро, до прихода фитофторы.

  • Среднеспелым (95-115 дней) — устойчивы, хранятся хорошо, вкусные.

  • Поздним (от 115 дней) — идеальны для хранения, не боятся болезней.

От мякоти зависит назначение:

  • Белая, рассыпчатая — для пюре и запекания.

  • Жёлтая или кремовая — супы, салаты, жарка.

  • Розовая и фиолетовая — изысканные блюда, чипсы, декоративный эффект.

Сорта, которые хвалят дачники

Ранние:

  • Жуковский ранний — универсален, устойчив.

  • Антонина — даёт два урожая за сезон.

  • Ред Скарлетт — плотный, урожайный, долго лежит.

  • Беллароза — вкусный и засухоустойчивый.

  • Лазурит — легко приспосабливается, не болеет.

Средние:

  • Гала — стабильно урожайный.

  • Аврора — идеально разваривается в пюре.

  • Колобок — урожайный и неприхотливый.

  • Вектор — много крахмала, нужна защита от фитофторы.

Поздние:

  • Пикассо, Журавинка, Сатурна, Атлант - идеальны для длительного хранения и переработки.

Для разных регионов — свои герои

  • Сибирь и Урал: Ред Скарлет, Журавлик, Невский.

  • Центр России: Жуковский ранний, Урожайный.

  • Юг: Романтик, Вега, Лисана.

  • Дальний Восток: Ласточка, Камбала, Скарб.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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