Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он

Чтобы картофель на участке порадовал и ведрами, и вкусом, важно выбрать правильный сорт — не модный, а подходящий к вашей земле, климату и кулинарным привычкам. Кто-то ищет картошку для пюре, кто-то — чтобы жарить или хранить до весны. А есть и такие сорта, которые справятся сразу со всем.
Картофель бывает:
Ранним (60-85 дней) — дают урожай быстро, до прихода фитофторы.
Среднеспелым (95-115 дней) — устойчивы, хранятся хорошо, вкусные.
Поздним (от 115 дней) — идеальны для хранения, не боятся болезней.
От мякоти зависит назначение:
Белая, рассыпчатая — для пюре и запекания.
Жёлтая или кремовая — супы, салаты, жарка.
Розовая и фиолетовая — изысканные блюда, чипсы, декоративный эффект.
Ранние:
Жуковский ранний — универсален, устойчив.
Антонина — даёт два урожая за сезон.
Ред Скарлетт — плотный, урожайный, долго лежит.
Беллароза — вкусный и засухоустойчивый.
Лазурит — легко приспосабливается, не болеет.
Средние:
Гала — стабильно урожайный.
Аврора — идеально разваривается в пюре.
Колобок — урожайный и неприхотливый.
Вектор — много крахмала, нужна защита от фитофторы.
Поздние:
Пикассо, Журавинка, Сатурна, Атлант - идеальны для длительного хранения и переработки.
Сибирь и Урал: Ред Скарлет, Журавлик, Невский.
Центр России: Жуковский ранний, Урожайный.
Юг: Романтик, Вега, Лисана.
Дальний Восток: Ласточка, Камбала, Скарб.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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