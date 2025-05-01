Зелёный доктор у вас дома: как комнатные растения улучшают здоровье – неожиданный эффект

Комнатные растения и уход за ними хорошо сказываются влияют на эмоциональном и физическом здоровье. Так считает врач Сьюзан Альберс из клиники Кливленда.
Оказалось, что взаимодействие с растениями, например, полив или обрезка, снижает уровень гормона стресса в организме, и улучшает частоту сердечных сокращений.
Еще комнатные растения могут вырабатывать кислород, одновременно удаляя токсины из воздуха. Это может положительно влиять на мозг и когнитивные функции.
А работа в саду считается физической активностью средней интенсивности. Так вы сможете снизить частоту сердечных сокращений, артериальное давление и расслабиться.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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