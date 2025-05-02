Пока другие трут ботву картошки раствором, этот способ работает молча и точно

Многие дачники хотя бы раз махали рукой на колорадского жука: мол, ну не съест же он клубни. Но стоит дать слабину — и уже через пару недель ботва исчезает, кусты обглоданы, а урожай можно забыть. Этот вредитель вежлив не бывает — он просто съедает всё, что видит.
Колорадский жук не тонет, не мёрзнет, не улетает в дальние края. Переживает морозы под землёй, летает до 7 км/ч и размножается с завидным энтузиазмом — за сезон может оставить три-четыре поколения прожорливых личинок. Причём даже птицы его не трогают — слишком ядовит.
Всего 25 жуков могут уничтожить один куст картошки за считаные дни. Останется только жалкий стебель — и никаких клубней.
Никакой магии: пока лучше всего работает ручной сбор и обработка препаратами. Хоть и утомительно, но даёт результат.
А вот народные методы тоже могут помочь — при одном условии: если применять их регулярно.
Что используют:
древесную золу;
кукурузную муку;
гипс или цемент в виде присыпки;
отвары из грецкого ореха, луковой шелухи, полыни, томатной ботвы и чеснока.
Пыль ложится на листья, личинки и взрослые жуки поедают её вместе с зеленью — и погибают. Но эффект держится до первого дождя или полива, поэтому нужна постоянная поддержка.
Жук может привыкнуть даже к химии. Поэтому даже самые сильные инсектициды стоит менять и чередовать с народными средствами. Иначе вредитель снова вернётся — как ни в чём не бывало.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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