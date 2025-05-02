Пока другие трут ботву картошки раствором, этот способ работает молча и точно

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники хотя бы раз махали рукой на колорадского жука: мол, ну не съест же он клубни. Но стоит дать слабину — и уже через пару недель ботва исчезает, кусты обглоданы, а урожай можно забыть. Этот вредитель вежлив не бывает — он просто съедает всё, что видит.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Что умеет жук (и почему он страшнее, чем кажется)

Колорадский жук не тонет, не мёрзнет, не улетает в дальние края. Переживает морозы под землёй, летает до 7 км/ч и размножается с завидным энтузиазмом — за сезон может оставить три-четыре поколения прожорливых личинок. Причём даже птицы его не трогают — слишком ядовит.

Всего 25 жуков могут уничтожить один куст картошки за считаные дни. Останется только жалкий стебель — и никаких клубней.

Как с ним бороться

Никакой магии: пока лучше всего работает ручной сбор и обработка препаратами. Хоть и утомительно, но даёт результат.

А вот народные методы тоже могут помочь — при одном условии: если применять их регулярно.

Что используют:

древесную золу;

кукурузную муку;

гипс или цемент в виде присыпки;

отвары из грецкого ореха, луковой шелухи, полыни, томатной ботвы и чеснока.

Пыль ложится на листья, личинки и взрослые жуки поедают её вместе с зеленью — и погибают. Но эффект держится до первого дождя или полива, поэтому нужна постоянная поддержка.

Но есть одна хитрость

Жук может привыкнуть даже к химии. Поэтому даже самые сильные инсектициды стоит менять и чередовать с народными средствами. Иначе вредитель снова вернётся — как ни в чём не бывало.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

