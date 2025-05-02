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Хочется сад как в журнале, а получается как у бабушки: 7 деталей, которые всё рушат

2:32
Садоводство

Современный сад — это не просто место для грядок и отдыха, а продолжение вкуса и стиля. Но иногда достаточно одной лишней детали, чтобы вся композиция напоминала музей дачного ретро. Вот что в дизайне сада давно пора оставить в прошлом.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Одинокие кусты и пустоты между деревьями

Изолированные посадки уже не в моде. Вместо "парадных" клумб — плотные группы растений, выстроенные ярусами. Это придаёт саду объем и ощущение естественности, а не строгости.

Слишком яркие пятна и кислотные краски

Кричащие оттенки на фоне природы выглядят чужеродно. Гораздо благороднее смотрятся плавные цветовые переходы, мягкие приглушённые тона и оттенки зелени, которые будто сливаются с ландшафтом.

Галька всех цветов радуги и щепа как в детской

Многоцветные покрытия визуально "шумят". Сейчас актуальны нейтральные материалы — светло-серые, бежевые, натуральные. Они подчёркивают растения, а не спорят с ними.

Арки, скамейки, гномы — немного слишком

Вензеля и кованые кружева пора отправить на пенсию. Прямые линии, бетон, дерево и камень в естественном исполнении создают сад, в котором хочется дышать. Гномы и пластиковые фигурки заменяются корягами, валунами или лаконичной керамикой.

Газон "как на стадионе" — тоже больше не тренд

Идеально выстриженный искусственный газон — это красиво, но скучно. Полянка с клевером или невысокой полевой травой выглядит живее и требует меньше усилий.

Чёткая симметрия и геометрия

Жесткие линии клумб и дорожек сегодня кажутся слишком официальными. Свободные формы, как в дикой природе, придают саду индивидуальность и лёгкость.

Идеально ровный монохром

Сад, выкрашенный в один цвет — это не про стиль, а про скуку. Намного интереснее сочетаются схожие оттенки зелени с редкими яркими акцентами.

Экзотика, которой всё время что-то не так

Заморские растения часто требуют особых условий и выглядят неуместно. Местные виды живут спокойно, не болеют и радуют глаз круглый год.

Полив на показ

Торчащие шланги и трубы портят любую эстетику. А вот капельный полив, аккуратно встроенный в ландшафт, остаётся невидимым и эффективным.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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