Хочется сад как в журнале, а получается как у бабушки: 7 деталей, которые всё рушат

Современный сад — это не просто место для грядок и отдыха, а продолжение вкуса и стиля. Но иногда достаточно одной лишней детали, чтобы вся композиция напоминала музей дачного ретро. Вот что в дизайне сада давно пора оставить в прошлом.
Изолированные посадки уже не в моде. Вместо "парадных" клумб — плотные группы растений, выстроенные ярусами. Это придаёт саду объем и ощущение естественности, а не строгости.
Кричащие оттенки на фоне природы выглядят чужеродно. Гораздо благороднее смотрятся плавные цветовые переходы, мягкие приглушённые тона и оттенки зелени, которые будто сливаются с ландшафтом.
Многоцветные покрытия визуально "шумят". Сейчас актуальны нейтральные материалы — светло-серые, бежевые, натуральные. Они подчёркивают растения, а не спорят с ними.
Вензеля и кованые кружева пора отправить на пенсию. Прямые линии, бетон, дерево и камень в естественном исполнении создают сад, в котором хочется дышать. Гномы и пластиковые фигурки заменяются корягами, валунами или лаконичной керамикой.
Идеально выстриженный искусственный газон — это красиво, но скучно. Полянка с клевером или невысокой полевой травой выглядит живее и требует меньше усилий.
Жесткие линии клумб и дорожек сегодня кажутся слишком официальными. Свободные формы, как в дикой природе, придают саду индивидуальность и лёгкость.
Сад, выкрашенный в один цвет — это не про стиль, а про скуку. Намного интереснее сочетаются схожие оттенки зелени с редкими яркими акцентами.
Заморские растения часто требуют особых условий и выглядят неуместно. Местные виды живут спокойно, не болеют и радуют глаз круглый год.
Торчащие шланги и трубы портят любую эстетику. А вот капельный полив, аккуратно встроенный в ландшафт, остаётся невидимым и эффективным.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.