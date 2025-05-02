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Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай

1:33
Садоводство

Каждый дачник хотя бы раз просыпался в ужасе, увидев новые холмики на идеально ровной грядке. Кроты — настоящая головная боль: копают тоннели, портят корни, разрушают ландшафт. И при этом остаются невидимыми. Но есть три приёма, которые действительно работают — проверено временем и соседями.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крот

1. Посади — и забудь про кротов

Даже кроты имеют слабости. Например, они не переносят некоторые запахи. И тут садоводам на помощь приходят… цветы.

Высадите бархатцы или нарциссы по периметру участка — и вредитель будет искать себе новый адрес. А если дело на огороде — добавьте чеснока и бобовых. Красиво, полезно и работает как естественный отпугиватель.

2. Керосиновая ловушка

Найдите свежие ходы (выпирающие холмики — отличный ориентир). Смешайте 10 мл керосина с 10 литрами воды. Смочите в этом растворе старые тряпки и аккуратно вложите их в тоннели.

Резкий запах заставит крота срочно свернуть операцию "Подземный саботаж" и покинуть участок.

3. Гаджеты на страже грядок

В магазинах полно устройств, которые издают раздражающие звуковые волны. Человеку они не мешают, а вот кроты от такого "саундтрека" быстро съезжают.

Эти приборы работают автономно, не требуют яда или вмешательства — просто вставляешь в землю и ждёшь результата.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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