Арбузы на даче, как из супермаркета — помогут дрожжи и песок

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить огромный, сочный и сладкий арбуз на своём участке — мечта многих дачников. И хотя культура считается южной, получить достойный урожай можно даже в средней полосе. Главное — начать не с грядки, а с ватного диска.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Что делать с семенами

Опытные садоводы уверены: арбузы стоит выращивать только через рассаду. А чтобы ростки не заставили себя долго ждать, семена нужно сначала замочить. Просто уложите их на ватный диск, залейте водой и подождите появления беленького ростка. Как только покажется — пора сажать.

Идеальная земля для рассады

Грунт лучше сделать самим: пополам песок и перегной. Такая смесь рыхлая и даёт корням дышать. Семена заглубляют примерно на 1-1,5 см. Передерживать рассаду нельзя — за неделю до пересадки начните её закаливать, вынося на улицу.

Пересадка в грунт — не спешите с лопатой

Арбуз любит лёгкую песчаную почву. При посадке важно не травмировать корни — иначе растение может не прижиться. Сделайте поливочную лунку радиусом не меньше метра, чтобы вода уходила прямо под корень. После полива обязательно замульчируйте почву.

Как ухаживать дальше

Полив — каждые 3-4 дня, по 2-2,5 ведра на куст. В жару лучше предусмотреть навес. Спустя полторы недели можно провести первую подкормку: травяной или дрожжевой настой. Затем раз в 2 недели — ещё порция удобрения, но с добавлением золы. Это поможет плодам стать слаще.

Не забывайте и про профилактику: каждые 14 дней обрабатывайте растения от фитофторы.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

