Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать, чтобы изюм не проваливался в тесте — простейший приём, а эффект как из пекарни
Сухой, влажный или смешанный? Как выбрать корм для котёнка до года
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Как травма повлияла на гонорар Джереми Реннера: секреты отмены Соколиного глаза
Каждое утро — мини-катастрофа? Эти замены коврику спасут ваши нервы и тапки
Деньги капнут с неба: кому повезёт получить прибавку в мае
Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе
Вы пьёте слишком много воды — и даже не подозреваете этого
Автомат надёжный, но не вечный: что убивает коробку передач без вашего ведома

Арбузы на даче, как из супермаркета — помогут дрожжи и песок

1:50
Садоводство

Вырастить огромный, сочный и сладкий арбуз на своём участке — мечта многих дачников. И хотя культура считается южной, получить достойный урожай можно даже в средней полосе. Главное — начать не с грядки, а с ватного диска.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Что делать с семенами

Опытные садоводы уверены: арбузы стоит выращивать только через рассаду. А чтобы ростки не заставили себя долго ждать, семена нужно сначала замочить. Просто уложите их на ватный диск, залейте водой и подождите появления беленького ростка. Как только покажется — пора сажать.

Идеальная земля для рассады

Грунт лучше сделать самим: пополам песок и перегной. Такая смесь рыхлая и даёт корням дышать. Семена заглубляют примерно на 1-1,5 см. Передерживать рассаду нельзя — за неделю до пересадки начните её закаливать, вынося на улицу.

Пересадка в грунт — не спешите с лопатой

Арбуз любит лёгкую песчаную почву. При посадке важно не травмировать корни — иначе растение может не прижиться. Сделайте поливочную лунку радиусом не меньше метра, чтобы вода уходила прямо под корень. После полива обязательно замульчируйте почву.

Как ухаживать дальше

Полив — каждые 3-4 дня, по 2-2,5 ведра на куст. В жару лучше предусмотреть навес. Спустя полторы недели можно провести первую подкормку: травяной или дрожжевой настой. Затем раз в 2 недели — ещё порция удобрения, но с добавлением золы. Это поможет плодам стать слаще.

Не забывайте и про профилактику: каждые 14 дней обрабатывайте растения от фитофторы.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Недвижимость
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Как сделать, чтобы изюм не проваливался в тесте — простейший приём, а эффект как из пекарни
Сухой, влажный или смешанный? Как выбрать корм для котёнка до года
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Как травма повлияла на гонорар Джереми Реннера: секреты отмены Соколиного глаза
Япония признала, что не может договориться с США насчёт пошлин
Арбузы на даче, как из супермаркета — помогут дрожжи и песок
Каждое утро — мини-катастрофа? Эти замены коврику спасут ваши нервы и тапки
Деньги капнут с неба: кому повезёт получить прибавку в мае
Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе
Вы пьёте слишком много воды — и даже не подозреваете этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.