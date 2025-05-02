Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти

Любой дачник мечтает о хрустящих, сочных огурцах, растущих как на подбор. Но пока одни заботливо пересаживают рассаду, другие сталкиваются с невидимым врагом — медведкой. Этот прожорливый вредитель способен в два счёта подгрызть молодое растение, не оставив шансов на урожай.
Но есть одна простая уловка, которая ставит точку в этом противостоянии. Всё, что тебе нужно — лист пергаментной бумаги.
Возьми обычный пергамент и нарежь его на полоски шириной около 7 сантиметров. Каждую полоску сложи пополам.
Теперь, когда пересаживаешь рассаду в открытый грунт, оберни верхнюю часть стебля этой бумажной лентой. Обмотка должна возвышаться над землёй примерно на 3 см, а нижняя часть — уходить на такую же глубину в почву.
Такой бумажный «воротник» станет барьером для медведки. Она не сможет пробраться к корню и повредить стебель.
Пергамент не боится влаги и держится долго, не мешая поливу. Удалять защиту сразу не нужно — она надёжно охраняет растение в самые уязвимые дни после пересадки.
Пока соседи будут недоумевать, почему у них снова кто-то сгрыз огурцы, ты уже будешь ждать первых завязей — ведь вредители не пройдут бумажный заслон.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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