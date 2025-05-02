Картошку любит каждый, но проволочник — больше всех: пора вернуть урожай себе

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель любят все. Но больше всех — проволочники. Эти жёлто-коричневые личинки жуков-щелкунов годами живут в почве и превращают урожай в решето. Главное коварство — они действуют скрытно: пока зелень пышная, в земле уже идёт медленная подрывная работа. Узнать о проблеме садовод чаще всего успевает только при сборе урожая.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Кто такой проволочник и почему он опасен

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, живёт в земле 4-5 лет. Самки весной откладывают яйца в корневую зону растений, и на свет появляется новое поколение. Самые активные месяцы — весна и лето, осенью вредитель уходит в спячку.

Он проедает ходы в клубнях и корнях, снижая урожай и делая картофель непригодным к хранению. Особенно активно вредитель ведёт себя на влажной и кислой почве.

Народные способы борьбы

Есть несколько проверенных временем приёмов, которые помогают сдерживать вредителя и защищать урожай:

Известкование почвы — весной вносят по 120-150 г извести на 1 м². Это снижает кислотность и отпугивает проволочника.

Древесная зола — по 2-3 ст. ложки в каждую лунку при посадке.

Марганцовка или луковый отвар — клубни замачивают перед посадкой, чтобы снизить риск поражения.

Горчичный порошок — по чайной ложке в лунку. В запущенных случаях можно добавить немного кайенского перца.

Приманки — кусочки картофеля или моркови закладывают в землю за 2-3 дня до посадки, потом собирают вместе с личинками и уничтожают.

Осенняя перекопка — особенно ближе к заморозкам: вредители поднимаются ближе к поверхности и гибнут от холода.

Весеннее рыхление — нарушает места яйцекладки, личинок и жуков собирают вручную и уничтожают.

При регулярной профилактике и грамотной посадке победить проволочника можно — и оставить картофель только себе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

